13.04 14:32 MIGnews.com
В Афганистане при нападении террористов погибло 10 военных
При нападении террористической групировки Талибан на автомобиль военных в Афганистане, 10 человек погибло и двое были ранены.
Как сообщает РИА Новости
, в районе Шинданд провинции Герат, боевики совершили вооруженное нападение на автомобиль, который перевозил военных с боеприпасами.
Предположительно террористы атаковали с целью изьятия оружия и боеприпасов, перевозимых военными, так как после инцидента они не были обнаружены.
Агентство уточняет, что в последние месяцы на территории Афганистана заметна дестабилизация террористических группировок, которые пытаются взать под контроль крупные города страны.
Талибан - вооруженная незаконная террористическая организация, предпринимающая попытки захватить власть на территории Афганистана.
Поделиться
Все по теме
Комментарии