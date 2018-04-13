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Фото из архива 13.04 14:32   MIGnews.com

В Афганистане при нападении террористов погибло 10 военных

При нападении террористической групировки Талибан на автомобиль военных в Афганистане, 10 человек погибло и двое были ранены.

Как сообщает РИА Новости, в районе Шинданд провинции Герат, боевики совершили вооруженное нападение на автомобиль, который перевозил военных с боеприпасами.

Предположительно террористы атаковали с целью изьятия оружия и боеприпасов, перевозимых военными, так как после инцидента они не были обнаружены.

Агентство уточняет, что в последние месяцы на территории Афганистана заметна дестабилизация террористических группировок, которые пытаются взать под контроль крупные города страны.

Талибан - вооруженная незаконная террористическая организация, предпринимающая попытки захватить власть на территории Афганистана.
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