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Неизвестные подожгли двери мечети в Акрабе | Фото:13.04 12:07   MIGnews.com

Неизвестные подожгли двери мечети в Акрабе

За несколько часов до возобновления массовых беспорядков у границы с Газой минувшей ночью неизвестные подожгли двери мечети в деревне Акраба у Шхема.

Об этом в пятницу, 13 апреля сообщает The Times of Israel.

В пресс-службе полиции отмечают, что этот инцидент подобен преступлениям "на почве ненависти".

Сообщается, что это первый подобный случай с попыткой поджога мечети за последние несколько лет.

По данным издания, камеры наружного наблюдения зафиксировали, как двое молодых людей в капюшонах примерно в два часа ночи подходят к мечети Саади в Акрабе, совершают поджог и скрываются. От огня вспыхнула дверь молельного дома. Позже на стене мечети были обнаружены надписи на иврите "Некама" ("Месть") и "Таг мехир".

Информации о задержании подозреваемых не поступало. Полиция начала расследование инцидента.

На данный момент правоохранительные органы не комментируют эту ситуацию.
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