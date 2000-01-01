Неизвестные подожгли двери мечети в Акрабе

В пресс-службе полиции отмечают, что этот инцидент подобен преступлениям "на почве ненависти".
Сообщается, что это первый подобный случай с попыткой поджога мечети за последние несколько лет.
По данным издания, камеры наружного наблюдения зафиксировали, как двое молодых людей в капюшонах примерно в два часа ночи подходят к мечети Саади в Акрабе, совершают поджог и скрываются. От огня вспыхнула дверь молельного дома. Позже на стене мечети были обнаружены надписи на иврите "Некама" ("Месть") и "Таг мехир".
Информации о задержании подозреваемых не поступало. Полиция начала расследование инцидента.
На данный момент правоохранительные органы не комментируют эту ситуацию.