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Фото из Facebook: McDonald's 14.04 00:36   MIGnews.com

Работник McDonald's в США был болен гепатитом А

Полиция Кентукки расследует, как мог человек, переносящий гепатит А попасть на работу в заведение общественного питания. Компания McDonald's сотрудничает с полицией в расследовании.

Об инцденте стало известно 13 апреля.

"Клиенты, которые ели в этом ресторане 23 марта, должны следить за своим самочувствием примерно с 7 по 12 мая", - сообщили агентству Lenta.ru местные врачи.

Также доктора посоветовали всем, кто почувствовал ухудшение самочувствия, а в частности лихорадку, тошноту, боль в суставах, обратиться в больницу.

Как сообщили врачи, гепатит А, в отличии от В и С, легко передается через предметы или прикосновения, но в большинстве случаев - оральным путем.
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