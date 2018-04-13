14.04 00:36 MIGnews.com
Работник McDonald's в США был болен гепатитом А
Полиция Кентукки расследует, как мог человек, переносящий гепатит А попасть на работу в заведение общественного питания. Компания McDonald's сотрудничает с полицией в расследовании.
Об инцденте стало известно 13 апреля.
"Клиенты, которые ели в этом ресторане 23 марта, должны следить за своим самочувствием примерно с 7 по 12 мая", - сообщили агентству Lenta.ru
местные врачи.
Также доктора посоветовали всем, кто почувствовал ухудшение самочувствия, а в частности лихорадку, тошноту, боль в суставах, обратиться в больницу.
Как сообщили врачи, гепатит А, в отличии от В и С, легко передается через предметы или прикосновения, но в большинстве случаев - оральным путем.
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