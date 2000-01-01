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14.04 00:56   MIGnews.com

Кабул знал о том, что американцы сбросят бомбу на ISIS

Бомбардировка авиацией США позиций террористической организации "Исламское государство" (известно, как ISIS) в Афганистане была согласована с Кабулом. Об этом сообщили в администрации президента Афганистана.

"Мы заранее знали о готовящейся операции, она была согласована с нами", - сказал источник в администрации.

По его словам, силы ISIS "понесли большие потери" в результате бомбардировки. Информации о возможных жертвах среди мирного населения собеседник агентства не привел. Масштаб нанесенного ущерба также оценивается американским командованием.
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