Кабул знал о том, что американцы сбросят бомбу на ISIS
Бомбардировка авиацией США позиций террористической организации "Исламское государство" (известно, как ISIS) в Афганистане была согласована с Кабулом. Об этом сообщили в администрации президента Афганистана.
"Мы заранее знали о готовящейся операции, она была согласована с нами", - сказал источник в администрации.
По его словам, силы ISIS "понесли большие потери" в результате бомбардировки. Информации о возможных жертвах среди мирного населения собеседник агентства не привел. Масштаб нанесенного ущерба также оценивается американским командованием.