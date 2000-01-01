13.04 21:23 MIGnews.com

EBU официально: Россия не будет участвовать в Евровидении

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Европейский вещательный союз (EBU) официально подтвердил, что Россия не примет участие в Евровидении-2017, финал которого состоится в Киеве. Соответствующее заявление размещено на сайте музыкального конкурса.Представители организации подчеркивают, что "пытались найти решение, которое позволило бы России принять участие в мероприятии". Российской участнице Юлии Самойловой было предложено выступить по видеомосту. Кроме того, члены оргкомитета указывали на возможность замены артиста."К сожалению, оба варианта были отвергнуты Первым каналом. Его руководство объявило, что не будет транслировать конкурс "Евровидение-2017". Это означает, что Россия не сможет участвовать в этом году. Мы действительно хотели, чтобы все 43 страны смогли выступить на конкурсе и сделали все возможное для этого", — сказано в заявлении.При этом председатель наблюдательного совета "Евровидения" Франк-Дитер Фрейлинг отметил, что действия украинских властей противоречат духу конкурса."Мы решительно осуждаем решение Киева запретить Юлии Самойловой въезд на Украину и считаем, что оно подрывает целостность и неполитический характер конкурса и его миссию по объединению всех стран в дружественном соревновании", — заявил он.Ранее Первый канал сообщил, что не будет транслировать "Евровидение-2017" в связи с отказом Киева принять российскую конкурсантку.Ранее Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на Украину в течение трех лет, так как она, по мнению Киева, незаконно посещала Крым. В Европейском вещательном союзе отметили, что глубоко разочарованы этим решением. В МИД РФ назвали решение Киева политическим и отметили, что оно не учитывает интересы простых зрителей.