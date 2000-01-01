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скриншот с видео YouTube 13.04 20:21   MIGnews.com

США сбросили на Афганистан "самую мощную неядерную бомбу"

США впервые в боевых условиях применили самую мощную неядерную бомбу GBU-43 — один из мощнейших авиационных боеприпасов в мире. Целью стали боевики террористической организации "Исламское государство" (ИГ, также известна как ISIS) в Афганистане, передает Reuters со ссылкой на Пентагон.

Отмечается, что удар был нанесен в провинции Нангархар.

Уточняется, что целью стала система тоннелей и пещер, которую используют боевики террористической группировки ИГ для перемещений.

Заряд сбросили с самолета MC-130.

По данным из открытых источников, вес такой бомбы составляет 9,5 тонны.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает новую стратегию в отношении Афганистана и планирует задействовать в стране больше военных сил.

США проводят военную операцию в Афганистане с 2001 года, помогая местным властям в борьбе с группировками "Талибан" и "Исламское государство". Также с 2015 года в Афганистане действует новая миссия НАТО "Решительная поддержка".
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