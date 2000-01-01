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фото из соцсети 13.04 20:08   MIGnews.com

Петербург: подростку оторвало руку при взрыве пакета

В Санкт-Петербурге в четверг, 13 апреля, сработало взрывное устройство, в результате пострадал молодой человек. Об этом сообщает FlashNord со ссылкой на собственный источник в региональном управлении МВД.

Инцидент произошел на улице Одоевского возле библиотеки имени Чернышевского.

Питерское издание "Фонтанка" уточняет, что взрывное устройство сработало, когда его поднял подросток 14-15 лет.

Также есть информация, что парень был госпитализирован в детскую больницу №2 Святой Марии Магдалины.

По данным очевидцев, у пострадавшего оторвана левая кисть руки, правая кисть - наполовину. На лице многочисленные раны.

По версии оперативных служб, у входа в библиотеку парень поднял пакет, который сразу же взорвался у него в руках.

Сейчас на месте ЧП работают спасатели, медики, полиция и ФСБ.


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