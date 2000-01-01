13.04 20:08 MIGnews.com

Петербург: подростку оторвало руку при взрыве пакета

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В Санкт-Петербурге в четверг, 13 апреля, сработало взрывное устройство, в результате пострадал молодой человек. Об этом сообщает FlashNord со ссылкой на собственный источник в региональном управлении МВД.Инцидент произошел на улице Одоевского возле библиотеки имени Чернышевского.Питерское издание "Фонтанка" уточняет, что взрывное устройство сработало, когда его поднял подросток 14-15 лет.Также есть информация, что парень был госпитализирован в детскую больницу №2 Святой Марии Магдалины.По данным очевидцев, у пострадавшего оторвана левая кисть руки, правая кисть - наполовину. На лице многочисленные раны.По версии оперативных служб, у входа в библиотеку парень поднял пакет, который сразу же взорвался у него в руках.Сейчас на месте ЧП работают спасатели, медики, полиция и ФСБ.