13.04 19:41 MIGnews.com

Арабы требуют разрешить хомец в больницах Израиля

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Арабская правозащитная организация "Адала" протестует против решения запретить поставки квасных продуктов в израильские больницы в течение недели празднования Песаха. В связи с этим арабы планируют подать юридическую апелляцию.В опубликованном 13 апреля заявлении Правового центра по правам арабских меньшинств в Израиле ("Адала") говорится, что подобная директива вынуждает израильских арабов придерживаться еврейского религиозного закона, который запрещает употребление хомец в праздник.Отмечается, что "Адала" уже третий год подряд пытается добиться отмены запрета.Стоит отметить, что 2017 год стал первым за долгое время, когда муниципалитет Иерусалима на административном уровне запретил публичную демонстрацию квасного до окончания Песаха. Так, по данным "Гаареца", в районе Яффских ворот в старом городе столицы власти конфисковали квасные изделия у одного торговца и запретили другим продавать хомец.