13.04 15:56 MIGnews.com

Италия: Наркоман-тунисец хотел "убивать евреев" на улице

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Полиция итальянской Болоньи арестовала мужчину около тридцати лет, который напал на них с ножом, угрожая убить их, потому что посчитал их евреями.Как сообщает "Аруц Шева", инцидент произошел 13 апреля, когда в полицейское управление поступила жалоба на дебошира, который "вел себя неприлично, проклинал и нападал на прохожих" на одной из городских улиц."Вы евреи! Я убью вас!" – крикнул он прибывшим офицерам полиции, достал нож и попытался на них напасть.Его быстро разоружили и, когда заковали в наручники, оказалось, что он гражданин Туниса. Но, несмотря на это, отмечается, что он все же сумел ранить двух полицейских, которым оказали медицинскую помощь на месте.Тунисцу предъявили обвинения в ранении и сопротивлении сотрудникам органов правопорядка. В ходе обыска, кроме ножа, у него было обнаружено несколько граммов гашиша. Наркотики были изъяты полицией.