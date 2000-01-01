Италия: Наркоман-тунисец хотел "убивать евреев" на улице
Полиция итальянской Болоньи арестовала мужчину около тридцати лет, который напал на них с ножом, угрожая убить их, потому что посчитал их евреями.
Как сообщает "Аруц Шева", инцидент произошел 13 апреля, когда в полицейское управление поступила жалоба на дебошира, который "вел себя неприлично, проклинал и нападал на прохожих" на одной из городских улиц.
"Вы евреи! Я убью вас!" – крикнул он прибывшим офицерам полиции, достал нож и попытался на них напасть.
Его быстро разоружили и, когда заковали в наручники, оказалось, что он гражданин Туниса. Но, несмотря на это, отмечается, что он все же сумел ранить двух полицейских, которым оказали медицинскую помощь на месте.
Тунисцу предъявили обвинения в ранении и сопротивлении сотрудникам органов правопорядка. В ходе обыска, кроме ножа, у него было обнаружено несколько граммов гашиша. Наркотики были изъяты полицией.