13.04 15:33 MIGnews.com

Трагедия на Кинерете: почему им дают лезть в воду пьяными?

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На озере Кинерет продолжаются поиски трех молодых людей, отнесенных от берега волной утром 12 апреля.Семьи продолжают ждать результатов на берегу.Дядя одного из пропавших, 17-летнего Лирона Каради говорит, что причиной всему является алкоголь: “Я не думаю, что проблема в детях, ведь они - всего лишь дети. Им дали возможность делать, что хочешь, и поскольку полиция не следит за продажей малолетним алкоголя, они полезли в воду. Надо, чтобы был закон, который не позволяет этим детям пить. Любого, кто напился - сразу убирать с берега - и конец истории. И мы бы не потеряли трех этих детей по причинам, которые можно было предотвратить”.Он также подверг критике организацию спасательной службы на Кинерете: “Такой большой пляж, полно людей - и посмотрите, только один спасатель сидит в будке, он ничего не смог сделать, когда это произошло”.Шимон Охана, отец одного из пропавших подростков, говорит, что нужно беречь детей от алкоголя: Родители дома должны внушать детям, что нельзя пить на берегу и лезть после этого в воду. Нужно, чтобы они оставались дома в безопасности”. Сын Оханы, Итамар, приехал на пляж, чтобы праздновать свой день рождения.