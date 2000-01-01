13.04 16:51 MIGnews.com

"Изгнанный" пассажир лайнера United подал иск в суд

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Пассажир самолета компании United Airlines, которого силой выволокли с рейса Чикаго – Луисвилл, подал иск в суд. Мужчина по имени Дэвид Дао оказался в центре скандала, после того как в интернет попала видеозапись, на которой его силой высаживают из самолета.Как сообщили представители Дао, от его имени в суд подано требование обязать руководство авиакомпании сохранить следы произошедшего в самолете как улики. При этом компенсации пострадавший мужчина пока не требует.69-летний врач наотрез отказался покидать борт самолета, так как ему нужно было добраться до Луисвилла, где его рано утром должен был ожидать первый пациент.Инцидент на борту самолета United Airlines произошел 9 апреля. Компания продала слишком много билетов и предложила нескольким пассажирам покинуть самолет за дополнительную компенсацию.United четыре раза извинилась за инцидент, обещала прекратить использование полицейских для вывода пассажиров из самолета, и возместила всем пассажирам рейса, на котором летел Дао полную стоимость билетов.