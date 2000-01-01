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flickr 13.04 16:51   MIGnews.com

"Изгнанный" пассажир лайнера United подал иск в суд

Пассажир самолета компании United Airlines, которого силой выволокли с рейса Чикаго – Луисвилл, подал иск в суд. Мужчина по имени Дэвид Дао оказался в центре скандала, после того как в интернет попала видеозапись, на которой его силой высаживают из самолета.

Как сообщили представители Дао, от его имени в суд подано требование обязать руководство авиакомпании сохранить следы произошедшего в самолете как улики. При этом компенсации пострадавший мужчина пока не требует.

69-летний врач наотрез отказался покидать борт самолета, так как ему нужно было добраться до Луисвилла, где его рано утром должен был ожидать первый пациент.

Инцидент на борту самолета United Airlines произошел 9 апреля. Компания продала слишком много билетов и предложила нескольким пассажирам покинуть самолет за дополнительную компенсацию.

United четыре раза извинилась за инцидент, обещала прекратить использование полицейских для вывода пассажиров из самолета, и возместила всем пассажирам рейса, на котором летел Дао полную стоимость билетов.
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