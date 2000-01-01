Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












`Вы евреи, я вас убью!` | Фото: Thinkstock13.04 14:29   MIGnews.com

"Вы евреи, я вас убью!"

В итальянском городе Больнья полиция приехала по вызову местных жителей на улицу Сан-Витале. Жители района жаловались на человека, поведение которого было беспорядочным и нарушало покой постояльцев.

Мужчина, который оказался гражданином Туниса ругался и издевался над прохожими.

30-летний нарушитель порядка пришел в бешенство, когда увидел офицеров на месте происшествия.

Тунисец достал из сумки нож и начал махать и угрожать им с криком: "Вы евреи, я вас убью!"

Полицейские быстро обезоружили мужчину и надели на него наручники.

Однако в какой-то момент ему все же удалось ранить двух сотрудников правоохранительных органов.

Сообщается, что у гражданина Туниса нет судимости. Он был арестован по обвинению в ранении и сопротивлении госслужащим.

Также в ходе обыска его вещей в дополнение к ножу было изъято несколько граммов гашиша. Все вещи были конфискованы полицией.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:51
"Изгнанный" пассажир лайнера United подал иск в суд
14:36
Генштаб Сирии: Запад разбомбил склад химоружия ISIS
14:05
Лаврову понравился проведенный с Тиллерсоном день
13:55
"Холодно", "жарко"
13:36
Израиль: мины будут искать с помощью святящихся бактерий
13:29
ОЗХО направила экспертов для расследования химатаки в Сирии
13:20
Эйлат: сын въехал на авто в палатку, в которой спала мать
13:09
Бригада Голани эвакуирует сирийских раненных  
12:52
Сирия – ООН: Израиль напрямую поддерживает ISIS
12:26
В Германии арестовали иракца по делу о взрывах в Дортмунде
12:23
Новое видео инцидента с пассажиром United Airlines
12:08
Обменянный по сделке Шалита взят при ограблении в Раанане
11:52
КНР: сила не решит проблему Северной Кореи
11:29
В Париже подожгли штаб-квартиру Марин Ле Пен
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus