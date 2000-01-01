13.04 14:29 MIGnews.com

"Вы евреи, я вас убью!"

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В итальянском городе Больнья полиция приехала по вызову местных жителей на улицу Сан-Витале. Жители района жаловались на человека, поведение которого было беспорядочным и нарушало покой постояльцев.Мужчина, который оказался гражданином Туниса ругался и издевался над прохожими.30-летний нарушитель порядка пришел в бешенство, когда увидел офицеров на месте происшествия.Тунисец достал из сумки нож и начал махать и угрожать им с криком: "Вы евреи, я вас убью!"Полицейские быстро обезоружили мужчину и надели на него наручники.Однако в какой-то момент ему все же удалось ранить двух сотрудников правоохранительных органов.Сообщается, что у гражданина Туниса нет судимости. Он был арестован по обвинению в ранении и сопротивлении госслужащим.Также в ходе обыска его вещей в дополнение к ножу было изъято несколько граммов гашиша. Все вещи были конфискованы полицией.