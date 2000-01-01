ОЗХО направила экспертов для расследования химатаки в Сирии
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) направила в Турцию специалистов для расследование инцидента с предполагаемым применением химоружия в Сирии, передает Reuters.
Эксперты соберут биометрические образцы, а также проведут опросы выживших после инцидента.
Ранее стало известно, что официальный Дамаск направил в ОЗХО письмо с просьбой посетить Хан-Шейхун в провинции Идлиб, где погибли около 80 человек в ходе предполагаемой химатаки, а также авиабазу «Шайрат», подвергшуюся ракетному удару США.
На прошлой неделе советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что на авиабазе, по которой американские эсминцы нанесли удар, хранился зарин.