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YouTube 13.04 13:29   MIGnews.com

ОЗХО направила экспертов для расследования химатаки в Сирии

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) направила в Турцию специалистов для расследование инцидента с предполагаемым применением химоружия в Сирии, передает Reuters.

Эксперты соберут биометрические образцы, а также проведут опросы выживших после инцидента.

Ранее стало известно, что официальный Дамаск направил в ОЗХО письмо с просьбой посетить Хан-Шейхун в провинции Идлиб, где погибли около 80 человек в ходе предполагаемой химатаки, а также авиабазу «Шайрат», подвергшуюся ракетному удару США.

На прошлой неделе советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что на авиабазе, по которой американские эсминцы нанесли удар, хранился зарин.
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