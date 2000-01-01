Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












В Германии арестовали иракца по делу о взрывах в Дортмунде | Фото: Thinkstock13.04 12:26   MIGnews.com

В Германии арестовали иракца по делу о взрывах в Дортмунде

Генпрокуратура Германии выдала орден на арест гражданина Ирака, задержанного в связи со взрывами в Дортмунде. 26-летний задержанный подозревается в нападении на автобус футбольного клуба "Боруссия" из Дортмунда.

Германские власти считают, что он является членом джихадистской организации "Исламское государство", известной как ISIS.

В заявлении прокуратуры отмечается, что на данный момент свидетельств причастности прибывшего в Германию Абдула Бесета в 2016 году А. ко взрывам в Дортмунде пока нет.

Решение о предварительном заключении гражданина Ирака будет принято в течение дня.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:09
Бригада Голани эвакуирует сирийских раненных  
12:52
Сирия – ООН: Израиль напрямую поддерживает ISIS
12:23
Новое видео инцидента с пассажиром United Airlines
12:08
Обменянный по сделке Шалита взят при ограблении в Раанане
11:52
КНР: сила не решит проблему Северной Кореи
11:29
В Париже подожгли штаб-квартиру Марин Ле Пен
11:10
Либерман призвал к бойкоту Гаарец
10:59
СМИ: Трамп создал команду для продвижения мирных переговоров
10:35
Сафронков отчитал постпреда Великобритании  
10:28
Йоси Кляйн: мне не за что извиняться
10:17
СМИ: КНДР готовится к новым ядерным испытаниям
10:02
Лавров после встречи с Тиллерсоном понимают друг друга лучше
09:59
Индия намерена приобрести 8 000 израильских ракет
09:17
Генсек ООН перевел главу миссии по химоружию на другой пост
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus