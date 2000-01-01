13.04 12:26 MIGnews.com

В Германии арестовали иракца по делу о взрывах в Дортмунде

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Генпрокуратура Германии выдала орден на арест гражданина Ирака, задержанного в связи со взрывами в Дортмунде. 26-летний задержанный подозревается в нападении на автобус футбольного клуба "Боруссия" из Дортмунда.Германские власти считают, что он является членом джихадистской организации "Исламское государство", известной как ISIS.В заявлении прокуратуры отмечается, что на данный момент свидетельств причастности прибывшего в Германию Абдула Бесета в 2016 году А. ко взрывам в Дортмунде пока нет.Решение о предварительном заключении гражданина Ирака будет принято в течение дня.