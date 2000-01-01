В Германии арестовали иракца по делу о взрывах в Дортмунде
Генпрокуратура Германии выдала орден на арест гражданина Ирака, задержанного в связи со взрывами в Дортмунде. 26-летний задержанный подозревается в нападении на автобус футбольного клуба "Боруссия" из Дортмунда.
Германские власти считают, что он является членом джихадистской организации "Исламское государство", известной как ISIS.
В заявлении прокуратуры отмечается, что на данный момент свидетельств причастности прибывшего в Германию Абдула Бесета в 2016 году А. ко взрывам в Дортмунде пока нет.
Решение о предварительном заключении гражданина Ирака будет принято в течение дня.