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13.04 12:08   MIGnews.com

Обменянный по сделке Шалита взят при ограблении в Раанане

Минувшей ночью полиция получила сообщение о двух подозрительных личностях на улице Хашита в Раанане.

Увидев приехавших полицейских подозреваемые попытались убежать, но были задержаны. При них было обнаружено имущество, похищенное при ограблении дома в Раанане.

Двое заявили, что являются жителями города Тира. При более внимательном изучении их личностей, однако, было установлено, что 27-летний палестинец является жителем города Рамалла. Более того, он сидел в израильской тюрьме по обвинению в преступлениях против безопасности государства и был обменян по сделке Шалита.
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