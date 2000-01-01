13.04 12:08 MIGnews.com

Обменянный по сделке Шалита взят при ограблении в Раанане

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Минувшей ночью полиция получила сообщение о двух подозрительных личностях на улице Хашита в Раанане.Увидев приехавших полицейских подозреваемые попытались убежать, но были задержаны. При них было обнаружено имущество, похищенное при ограблении дома в Раанане.Двое заявили, что являются жителями города Тира. При более внимательном изучении их личностей, однако, было установлено, что 27-летний палестинец является жителем города Рамалла. Более того, он сидел в израильской тюрьме по обвинению в преступлениях против безопасности государства и был обменян по сделке Шалита.