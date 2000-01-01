13.04 11:29 MIGnews.com

В Париже подожгли штаб квартиру Марин Ле Пен

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В Париже подожгли здание штаб-квартиры кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен. Инцидент произошел минувшей ночью. Из-за пожара зданию был нанесен незначительный ущерб – были повреждены лишь входные двери.Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в полиции.Лидер партии "Национальный фронт" обвинила в нападении левые организации.Отмечается, что источник возгорания находился на первом этаже здания и был целенаправленным.По сообщениям радиостанции RTL, ответственность за нападение взяла группа, называющая себя "Борьба с ксенофобией".