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flickr 13.04 11:29   MIGnews.com

В Париже подожгли штаб квартиру Марин Ле Пен

В Париже подожгли здание штаб-квартиры кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен. Инцидент произошел минувшей ночью. Из-за пожара зданию был нанесен незначительный ущерб – были повреждены лишь входные двери.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в полиции.

Лидер партии "Национальный фронт" обвинила в нападении левые организации.

Отмечается, что источник возгорания находился на первом этаже здания и был целенаправленным.

По сообщениям радиостанции RTL, ответственность за нападение взяла группа, называющая себя "Борьба с ксенофобией".
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