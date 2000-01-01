Коронавирус: Франция готовится к итальянскому сценарию
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о новых мерах противодействия пандемии коронавируса. Глава государства назвал распространение вируса "величайшим кризисом в области здравоохранения, который Франция знала за столетие", и сказал, что все школы, колледжи и университеты будут закрыты с понедельника "до дальнейшего уведомления".
"В первую очередь это затронет наиболее уязвимых людей, и мы прилагаем большие усилия, чтобы значительно увеличить пропускную способность наших больниц. Мы должны подготовиться ко второй волне, которая поразит молодых людей. Мы должны подготовить наш аварийный персонал. Нам нужно выиграть время, но приоритет заключается в защите наиболее уязвимых", - сказал он. Об этом сообщает Daily Mail.
"С понедельника и до дальнейшего уведомления, детские сады, школы, колледжи, средние школы и университеты будут закрыты", - добавил президент Франции.
Впервые во Франции все учреждения системы образования будут закрыты в связи с чрезвычайным положением в стране.
Также Макрон предупредил, что в случае необходимости он отдаст распоряжение о закрытии границ страны.