Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Коронавирус: Франция готовится к итальянскому сценарию 13.03 10:17   MIGnews.com

Коронавирус: Франция готовится к итальянскому сценарию

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о новых мерах противодействия пандемии коронавируса. Глава государства назвал распространение вируса "величайшим кризисом в области здравоохранения, который Франция знала за столетие", и сказал, что все школы, колледжи и университеты будут закрыты с понедельника "до дальнейшего уведомления".

"В первую очередь это затронет наиболее уязвимых людей, и мы прилагаем большие усилия, чтобы значительно увеличить пропускную способность наших больниц. Мы должны подготовиться ко второй волне, которая поразит молодых людей. Мы должны подготовить наш аварийный персонал. Нам нужно выиграть время, но приоритет заключается в защите наиболее уязвимых", - сказал он. Об этом сообщает Daily Mail.

"С понедельника и до дальнейшего уведомления, детские сады, школы, колледжи, средние школы и университеты будут закрыты", - добавил президент Франции.

Впервые во Франции все учреждения системы образования будут закрыты в связи с чрезвычайным положением в стране.

Также Макрон предупредил, что в случае необходимости он отдаст распоряжение о закрытии границ страны.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:08
Коронавирус в Израиле: 126 случаев заражения
09:45
Большинство израильтян против правительства меньшинства
09:25
Канадская компания создала вакцину от коронавируса
09:04
Яир Голан за Объединенный арабский список в правительстве
08:50
Израиль: больницы готовятся к цунами COVID-19
08:28
Дом престарелых в Иерусалиме на карантине: заражен сотрудник
08:01
Аятолла Ирана разрешил покупку израильской вакцины
07:38
Айман Уда: нет ни одной больницы с еврейским большинством
07:31
Коронавирус: депутаты принесут присягу тремя группами
07:21
США атаковали иранских боевиков в Ираке
07:12
УЕФА отменяет матчи Лиги чемпионов из-за коронавируса
06:37
У жены премьер-министра Канады подозрение на коронавирус
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:46
Из-за коронавируса на год отложат премьеру "Форсаж 9"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus