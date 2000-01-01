13.03 09:25 MIGnews.com

Канадская компания создала вакцину от коронавируса

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Medicago, биофармацевтическая компания со штаб-квартирой в Квебеке, Канада, объявила о первом успешном этапе по созданию вакцины от коронавируса COVID-19, сообщает The Chronicle.Ученые успешно произвели вирусоподобную частицу (VLP) коронавируса всего через 20 дней после получения гена SARS-CoV-2.Производство VLP является первым шагом в разработке вакцины для COVID-19, которая теперь будет проходить доклинические испытания на безопасность и эффективность. Medicago планирует обсудить с министерством здравоохранения о начале испытаний вакцины на людях к июлю или августу 2020 года.Medicago также использует свою технологическую платформу для разработки антител против SARS-CoV-2 в сотрудничестве с Научно-исследовательским центром инфекционных заболеваний при Университете Лаваля, который помог разработать вакцину и лечение от Эболы.Антитела к SARS-CoV-2 потенциально могут быть использованы для лечения людей, инфицированных вирусом.Генеральный директор компании Брюс Кларк заявил в четверг, что его компания может производить до 10 миллионов доз в месяц, если будут устранены нормативные препятствия. Вакцина может начать поступать в продажу в ноябре.Компания использует запатентованную растительную технологию для разработки терапевтических средств на основе белков. В отличие от традиционной разработки вакцинации, Medicago не использует продукты животного происхождения или живые вирусы для создания своих продуктов.Вместо этого он использует вирусоподобные частицы (VLP), которые имитируют форму и размеры вируса, что позволяет организму распознавать их и создавать иммунный ответ неинфекционным путем.