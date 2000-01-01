Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Канадская компания создала вакцину от коронавируса | Фото:13.03 09:25   MIGnews.com

Канадская компания создала вакцину от коронавируса

Medicago, биофармацевтическая компания со штаб-квартирой в Квебеке, Канада, объявила о первом успешном этапе по созданию вакцины от коронавируса COVID-19, сообщает The Chronicle.

Ученые успешно произвели вирусоподобную частицу (VLP) коронавируса всего через 20 дней после получения гена SARS-CoV-2.

Производство VLP является первым шагом в разработке вакцины для COVID-19, которая теперь будет проходить доклинические испытания на безопасность и эффективность. Medicago планирует обсудить с министерством здравоохранения о начале испытаний вакцины на людях к июлю или августу 2020 года.

Medicago также использует свою технологическую платформу для разработки антител против SARS-CoV-2 в сотрудничестве с Научно-исследовательским центром инфекционных заболеваний при Университете Лаваля, который помог разработать вакцину и лечение от Эболы.

Антитела к SARS-CoV-2 потенциально могут быть использованы для лечения людей, инфицированных вирусом.

Генеральный директор компании Брюс Кларк заявил в четверг, что его компания может производить до 10 миллионов доз в месяц, если будут устранены нормативные препятствия. Вакцина может начать поступать в продажу в ноябре.

Компания использует запатентованную растительную технологию для разработки терапевтических средств на основе белков. В отличие от традиционной разработки вакцинации, Medicago не использует продукты животного происхождения или живые вирусы для создания своих продуктов.

Вместо этого он использует вирусоподобные частицы (VLP), которые имитируют форму и размеры вируса, что позволяет организму распознавать их и создавать иммунный ответ неинфекционным путем.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:17
Коронавирус: Франция готовится к итальянскому сценарию
10:08
Коронавирус в Израиле: 126 случаев заражения
09:45
Большинство израильтян против правительства меньшинства
09:04
Яир Голан за Объединенный арабский список в правительстве
08:50
Израиль: больницы готовятся к цунами COVID-19
08:28
Дом престарелых в Иерусалиме на карантине: заражен сотрудник
08:01
Аятолла Ирана разрешил покупку израильской вакцины
07:38
Айман Уда: нет ни одной больницы с еврейским большинством
07:31
Коронавирус: депутаты принесут присягу тремя группами
07:21
США атаковали иранских боевиков в Ираке
07:12
УЕФА отменяет матчи Лиги чемпионов из-за коронавируса
06:37
У жены премьер-министра Канады подозрение на коронавирус
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:46
Из-за коронавируса на год отложат премьеру "Форсаж 9"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus