13.03 08:50 MIGnews.com

Израиль: больницы готовятся к цунами COVID-19

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Израильские больницы опасаются небывалого потока пациентов из-за вспышки коронавируса, с которым не смогут справиться. Об этом сообщает Times of Israel.На сегодняшний день в Израиле зарегистрировано 109 случаев заболевания COVID-19, в том числе два человека в тяжелом состоянии. Но эксперты ожидают, что в конечном итоге будут заражены десятки тысяч людей. В четверг премьер-министр Биньямин Нетаниягу предупредил, что потенциальное число смертей от коронавируса "очень высокое".Хетам Хуссейн, руководитель отдела инфекционного контроля в кампусе Rambam Health Care Campus в Хайфе, заявила, что это означает, что больницы готовятся к необходимости отвлечь ресурсы от других медицинских потребностей для лечения COVID-19."Если количество пациентов увеличится, выборные процедуры будут отменены, и почти все наши ресурсы пойдут на коронавирус", - сказала она. В том числе, будут предприняты усилия по очистке койко-мест.Спасательная служба "Маген Давид Адом" заявила, что операторы колл-центра скоро начнут переадресовывать многих пациентов на веб-врачей, где это уместно, и на треть уменьшат количество пациентов, которые обращаются в отделения неотложной помощи.Более радикальная идея Министерства здравоохранения, предусматривает перераспределение одной или двух больниц в специальные медицинские центры, предназначенные только для лечения коронавируса.