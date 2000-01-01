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Дом престарелых в Иерусалиме на карантине: заражен сотрудник | Фото:13.03 08:28   MIGnews.com

Дом престарелых в Иерусалиме на карантине: заражен сотрудник

Около 170 человек в доме престарелых в Иерусалиме были помещены в карантин после обнаружения у одной из сотрудниц коронавируса. Об этом сообщает Haaretz.

Социальный работник, женщина в возрасте 60 лет, дала положительный результат на вирус в Иерусалиме в понедельник. Она стала 45 подтвержденным случаем в Израиле. Женщина работает в учреждении для пожилых людей Nofim Tower и ежедневно контактирует с пожилыми людьми, наиболее подверженными риску заражения вирусом.

После того, как социальному работнику был поставлен диагноз, девять жителей учреждения были помещены в карантин, и 10 работников - около четверти персонала. Остальные 160 жителей находятся на добровольном карантине. Резиденты учреждения являются акционерами, и управляют объектом.

Пациент № 45 заразилась вирусом от французского туриста, с которым она была на семейном приеме. Мужчина обнаружил, что у него вирус только через неделю после возвращению во Францию.


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