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Аятолла Ирана позволил покупку израильской вакцины | Фото:13.03 08:01   MIGnews.com

Аятолла Ирана разрешил покупку израильской вакцины

Видный иранский священнослужитель назвал "допустимым" использование возможной вакцины против коронавируса, разработанной Израилем, в случае, если "нет замены". Об этом сообщает Times of Israel.

Иран столкнулся с одной из самых серьезных вспышек коронавируса COVID-19 за пределами Китая.

"Недопустимо покупать и продавать у сионистов и Израиля", - сказал 93-летний аятолла Насер Макарем Ширази."До тех пор пока лечение не является уникальным и нет замены - тогда это не является препятствием."

Ширази, один из высших авторитетов шиитского ислама и бывший член Ассамблеи экспертов режима, который назначает верховного лидера, считается одним из наиболее жестких идеологов режима. Он назвал Холокост "суеверием", выступив против владения домашними животными и возражал против попыток разрешить женщинам посещать футбольные матчи.

По словам иранских официальных лиц, по меньшей мере 429 человек умерли в Иране от вспышки коронавируса, и по состоянию на четверг более 10 000 человек заражены.

В среду в СМИ появилась информация о том, что Израильский институт биологических исследований, действующий под эгидой Министерства обороны, приступает к разработке вакцины против коронавируса. Позже в тот же день Министерство обороны отрицало, что какой-либо "прорыв", и заявило, что усилия института "потребуют времени".


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