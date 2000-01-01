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Коронавирус в Кнессете: присягу проведут в три захода | Фото:13.03 07:31   MIGnews.com

Коронавирус: депутаты принесут присягу тремя группами

Генеральный директор Кнессета Альберт Сахарович в четверг, 12 марта, провел оценку ситуации относительно последствий директив Министерства здравоохранения для текущей деятельности и приведения к присяге 23-го Кнессета, которое должно состояться в этот понедельник.

Об этом сообщает Аруц Шева.

Было решено, что присяга членов 23-го Кнессета будет проведена в три тура, в каждом из которых примут участие 40 депутатов. Помимо этого, на церемонии не будет присутствовать семьи членов Кнессета. Присяга впервые будет проведена без зрителей на трибунах, семей членов Кнессета, дипломатического персонала и широкой общественности.

Въезд парламентских советников, министерских советников и окружения тоже сократят.

Кроме того, был отменен праздничный прием для депутатов Кнессета. Тем не менее, лидеры партий примут участие в традиционной фотосессии.

Сахарович прокомментировал ситуацию: "Требуется, чтобы присяга выполнялась по частям, чтобы соответствовать подзаконным актам Кнессета, касающимся приведения к присяге, с одной стороны, при этом снижая вероятность общего заражения, которое может отключить всех членов Кнессета и правительство, с другой стороны."


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