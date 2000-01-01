13.03 07:21 MIGnews.com

США атаковали иранских боевиков в Ираке

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Соединенные Штаты провели ряд ударов по иранским боевикам в Ираке в ответ на ракетную атаку в среду, 11 марта. В результате нападения погибли два американских и один британский военнослужащий, сообщили Reuters официальные лица США.По словам одного из чиновников, эти удары были нанесены по пяти различным объектам, в первую очередь по объектам хранения оружия боевиков. Ранее в четверг Пентагон прямо обвинил поддерживаемую Ираном милицию за нападение. Боевики выпустили 18 107-мм ракет "Катюша" из грузовика, поразив иракский военный лагерь к северу от Багдада.Министр обороны Марк Эспер и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал армии Марк Милли обвинили Иран."Мы должны привлечь виновных к ответственности. Вы не можете стрелять по нашим базам, убивать и ранить американцев, и чтобы это сходило вам с рук", - сказал Эспер. Военные предполагают, что за атакой стоит группировка Катаиб Хизабалла.В ходе последней атаки были ранены 14 военнослужащих, возглавляемых США, в том числе американцы, британцы, поляки и другие. Пятеро раненых были отнесены к категории "неотложных", что говорит о серьезных травмах, которые могут потребовать быстрой медицинской эвакуации.