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США атаковали иранских боевиков в Ираке | Фото:13.03 07:21   MIGnews.com

США атаковали иранских боевиков в Ираке

Соединенные Штаты провели ряд ударов по иранским боевикам в Ираке в ответ на ракетную атаку в среду, 11 марта. В результате нападения погибли два американских и один британский военнослужащий, сообщили Reuters официальные лица США.

По словам одного из чиновников, эти удары были нанесены по пяти различным объектам, в первую очередь по объектам хранения оружия боевиков. Ранее в четверг Пентагон прямо обвинил поддерживаемую Ираном милицию за нападение. Боевики выпустили 18 107-мм ракет "Катюша" из грузовика, поразив иракский военный лагерь к северу от Багдада.

Министр обороны Марк Эспер и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал армии Марк Милли обвинили Иран.

"Мы должны привлечь виновных к ответственности. Вы не можете стрелять по нашим базам, убивать и ранить американцев, и чтобы это сходило вам с рук", - сказал Эспер. Военные предполагают, что за атакой стоит группировка Катаиб Хизабалла.

В ходе последней атаки были ранены 14 военнослужащих, возглавляемых США, в том числе американцы, британцы, поляки и другие. Пятеро раненых были отнесены к категории "неотложных", что говорит о серьезных травмах, которые могут потребовать быстрой медицинской эвакуации.


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