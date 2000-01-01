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В ПАСЕ пошли на радикальный шаг из-за коронавируса | Фото:14.03 07:15   MIGnews.com

В ПАСЕ пошли на радикальный шаг из-за коронавируса

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отменила весеннюю сессию в связи со вспышкой коронавируса.

Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает ТАСС.

Сессия должна была состояться с 20 по 24 апреля в Страсбурге. Решение по поводу ее отмены было принято на уровне руководства Совета Европы.

"Весенняя сессия ПАСЕ, проведение которой планировалось в Страсбурге с 20 по 24 апреля, отменена из-за вспышки коронавируса в европейских странах. Решение принято на уровне руководства Советы Европы. Меры безопасности прежде всего", – сказал Слуцкий.

Отметим, 13 марта генеральный директор организации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус объявил, что Европа превратилась в эпицентр глобальной пандемии коронавируса.

"Европа теперь стала эпицентром пандемии COVID-19, здесь зарегистрировано больше случаев заражения и смертей, чем во всем остальном мире за исключением Китая. Сейчас в Европе ежедневно регистрируется больше случаев заражения, чем в Китае на пике эпидемии", — сказал Гебреисус.


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