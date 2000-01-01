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Первая смерть от коронавируса в Люксембурге | Фото:14.03 06:59   MIGnews.com

Первая смерть от коронавируса в Люксембурге

В пятницу, 13 марта, стало известно о первом летальном исходе из-за коронавируса в Люксембурге.

Об этом сообщает издание L'essentiel.

В частности, жертвой смертоносного COVID-2019 стала 94-летняя женщина. Она погибла в больнице. Пациентка в течение нескольких дней находилась в тяжелом состоянии.

По словам главы Министерства здравоохранения Полетт Ленерт, подтверждены 34 случая заражения коронавирусом.

В связи с ухудшением ситуации в стране, с 16 марта школы будут закрыты минимум на 14 дней.


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