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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:14.03 06:30   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Нетаниягу предложит Ганцу правительство единства на полгода 13-й канал израильского ТВ сообщает подробности плана правительства национального единства, который предложит Биньямин Нетаниягу лидеру Кахоль Лаван Бени Ганцу.

Ганц: Нетаниягу молчит по поводу чрезвычайного правительства Председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц заявил, что не получал ответа от премьер-министра Биньямина Нетаниягу о формировании широкого чрезвычайного правительства.

Трамп ввел чрезвычайное положение в США В пятницу, президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения в стране. Режим ЧП позволит выделить 50 миллиардов долларов финансирования на борьбу с коронавирусом.

В Израиле закроют детские сады По сообщениям в израильской прессе, на протяжении дня 13 марта в Израиле обсуждались следующие шаги по борьбе с коронавирусом.

Появились пугающие подробности о коронавирусе Инфицированные коронавирусом нового типа могут распространять заразу до 37 дней после заражения. Рекомендуемый период изоляции после заражения составляет 14 дней, однако теперь стало понятно, что это бесполезно.


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