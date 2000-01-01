Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Трамп ввел чрезвычайное положение в США В пятницу, президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения в стране. Режим ЧП позволит выделить 50 миллиардов долларов финансирования на борьбу с коронавирусом.
В Израиле закроют детские сады По сообщениям в израильской прессе, на протяжении дня 13 марта в Израиле обсуждались следующие шаги по борьбе с коронавирусом.
Появились пугающие подробности о коронавирусе Инфицированные коронавирусом нового типа могут распространять заразу до 37 дней после заражения. Рекомендуемый период изоляции после заражения составляет 14 дней, однако теперь стало понятно, что это бесполезно.