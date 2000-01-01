13.03 20:12 MIGnews.com

Италия: жертвами коронавируса стали 250 человек за сутки

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В Италии резко увеличилось количество жертв коронавируса – только за прошедшие сутки погибли 250 человек.Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление местных властей.Так, в четверг число погибших достигло 1016, в пятницу — 1266. Глава МВД Италии Лучана Ламорджезе сообщила о намерениях усилить меры безопасности."Если мы не получим тех результатов, на которые рассчитываем, нужно быть готовым к новым мужественным шагам", - заявила министр.Со вторника по решению правительства Италии карантинные меры были распространены на всю национальную территорию. В частности, был введен запрет на перемещения граждан между различными населенными пунктами за исключением случаев особой необходимости.Власти закрыли все школы и другие учебные заведения, кино, театры, музеи, спортивные сооружения, дискотеки, пабы, запретили все массовые мероприятия, закрыли въезд для туристов в страну.