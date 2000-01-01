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Италия: жертвами коронавируса стали 250 человек за сутки | Фото:13.03 20:12   MIGnews.com

Италия: жертвами коронавируса стали 250 человек за сутки

В Италии резко увеличилось количество жертв коронавируса – только за прошедшие сутки погибли 250 человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление местных властей.

Так, в четверг число погибших достигло 1016, в пятницу — 1266. Глава МВД Италии Лучана Ламорджезе сообщила о намерениях усилить меры безопасности.

"Если мы не получим тех результатов, на которые рассчитываем, нужно быть готовым к новым мужественным шагам", - заявила министр.

Со вторника по решению правительства Италии карантинные меры были распространены на всю национальную территорию. В частности, был введен запрет на перемещения граждан между различными населенными пунктами за исключением случаев особой необходимости.

Власти закрыли все школы и другие учебные заведения, кино, театры, музеи, спортивные сооружения, дискотеки, пабы, запретили все массовые мероприятия, закрыли въезд для туристов в страну.


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