Италия: жертвами коронавируса стали 250 человек за сутки
В Италии резко увеличилось количество жертв коронавируса – только за прошедшие сутки погибли 250 человек.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление местных властей.
Так, в четверг число погибших достигло 1016, в пятницу — 1266. Глава МВД Италии Лучана Ламорджезе сообщила о намерениях усилить меры безопасности.
"Если мы не получим тех результатов, на которые рассчитываем, нужно быть готовым к новым мужественным шагам", - заявила министр.
Со вторника по решению правительства Италии карантинные меры были распространены на всю национальную территорию. В частности, был введен запрет на перемещения граждан между различными населенными пунктами за исключением случаев особой необходимости.
Власти закрыли все школы и другие учебные заведения, кино, театры, музеи, спортивные сооружения, дискотеки, пабы, запретили все массовые мероприятия, закрыли въезд для туристов в страну.