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В Израиле хотят закрыть предприятия, которые не `важны` | Фото:13.03 19:51   MIGnews.com

В Израиле хотят закрыть предприятия, которые не "важны"

Правительство рассматривает пакет дополнительных ограничений для граждан из-за распространения коронавируса в Израиле.

Об этом сообщают СМИ на иврите.

Как уже говорил премьер-министр Биньямин Нетаниягу, учитывается опыт стран, где наблюдается ускоренное распространения коронавируса, из-за чего были предприняты аналогичные меры.

В частности, правительство подумывает закрыть предприятия, которые "не очень важны". Что это за учреждения, не уточняется.

Также есть вероятность, что израильтянам будет запрещено выходить на улицу и работу без острой необходимости. По данным СМИ, дополнительные ограничения могут объявить в начале следующей недели.


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