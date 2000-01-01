13.03 19:51 MIGnews.com

В Израиле хотят закрыть предприятия, которые не "важны"

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Правительство рассматривает пакет дополнительных ограничений для граждан из-за распространения коронавируса в Израиле.Об этом сообщают СМИ на иврите.Как уже говорил премьер-министр Биньямин Нетаниягу, учитывается опыт стран, где наблюдается ускоренное распространения коронавируса, из-за чего были предприняты аналогичные меры.В частности, правительство подумывает закрыть предприятия, которые "не очень важны". Что это за учреждения, не уточняется.Также есть вероятность, что израильтянам будет запрещено выходить на улицу и работу без острой необходимости. По данным СМИ, дополнительные ограничения могут объявить в начале следующей недели.