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Рекомендация израильтянам: не ходите в парки и леса | Фото:13.03 19:13   MIGnews.com

Рекомендация израильтянам: не ходите в парки и леса

Израильтянам из центра и южных районов стоит воздержаться от прогулок в парках и лесах из-за ураганного ветра.

Об этом предупредил Еврейский Национальный Фонд, передает Walla.

В ведомстве отметили, что в парках после бури было повалено много деревьев. Есть вероятность, что поврежденные растения тоже могут упасть.

Деревья будут убирать в парках и лесах до понедельника, 16 марта. В связи с этим Фонд призвал израильтян не гулять в этих местах.


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