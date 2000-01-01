Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Число зараженных в Израиле достигло 143 | Фото:13.03 18:46   MIGnews.com

Число зараженных в Израиле достигло 143

Вечером, 13 марта, в Израиле стало известно о еще нескольких случаях заражения коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Таким образом, количество инфицированных в Израиле достигло 143 человек, из которых 8 находятся в средней степени тяжести, еще трое - в тяжелом состоянии.

Ведомство предоставит уточненные данные через некоторое время. А на данный момент Минздрав призывает граждан придерживаться всех правил, предписанных правительством.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:51
В Израиле хотят закрыть предприятия, которые не "важны"
19:30
Появились пугающие подробности о коронавирусе
19:13
Рекомендация израильтянам: не ходите в парки и леса
18:59
ВОЗ: Европа превратилась в эпицентр пандемии
18:38
Официальное сообщение от Министерства здравоохранения
18:31
Беннетт: мы придумали альтернативу домашнему карантину
18:10
Нетаниягу: нет причин штурмовать супермаркеты
17:59
Первая смерть от коронавируса в Судане
17:38
Коронавирус в Израиле: полиция занялась поиском нарушителей
17:17
Коронавирус убил генерала КСИР
16:56
На въезде в Нетанию застрелен мужчина: первые подробности
16:51
Президент Бразилии заразился коронавирусом
16:35
Коронавирус в Израиле: 127 случаев заражения
16:25
Активистка Тунберг призвала к цифровой забастовке
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus