13.03 18:46 MIGnews.com

Число зараженных в Израиле достигло 143

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Вечером, 13 марта, в Израиле стало известно о еще нескольких случаях заражения коронавирусом.Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.Таким образом, количество инфицированных в Израиле достигло 143 человек, из которых 8 находятся в средней степени тяжести, еще трое - в тяжелом состоянии.Ведомство предоставит уточненные данные через некоторое время. А на данный момент Минздрав призывает граждан придерживаться всех правил, предписанных правительством.