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ВОЗ: Европа стала эпицентром пандемии | Фото:13.03 18:59   MIGnews.com

ВОЗ: Европа превратилась в эпицентр пандемии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что глобальная пандемия коронавируса перекинулась на Европу.

Об этом 13 марта объявил в ходе брифинга генеральный директор организации Тедрос Гебреисус.

По словам главы ВОЗ, общее число заражений превысило 132 тысячи человек. Случаи инфицирования выявлены в 123 странах и территориях. Особенно тяжелая ситуация складывается в Европе.

"Европа теперь стала эпицентром пандемии COVID-19, здесь зарегистрировано больше случаев заражения и смертей, чем во всем остальном мире за исключением Китая. Сейчас в Европе ежедневно регистрируется больше случаев заражения, чем в Китае на пике эпидемии", — сказал Гебреисус.

По словам главы миссии ВОЗ Кэролайн Браун, на сегодняшний день преждевременно давать прогнозы насчет спада пандемии.

"Давать прогнозы по поводу спада пандемии по всему миру, в частности, в Азербайджане пока рано, так как продолжаются работы по изучению вируса", – отметила она, уточнив, что число жертв COVID-19 превысило "трагическую отметку" в 5 тысяч человек.


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