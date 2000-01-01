Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Официальное сообщение от Министерства здравоохранения | Фото:13.03 18:38   MIGnews.com

Официальное сообщение от Министерства здравоохранения

Напоминаем: официальную и проверенную информацию можно найти только на веб-сайте Министерства здравоохранения, в обновлениях на канале министерства в Телеграм «קורונה עדכונים משרד הבריאות», на официальной странице министерства в Facebook и в приложении Coronapp.

Сообщение для населения - пациенты с коронавирусом № 111 и 112 >>>>>>
Пятница, 13 марта

Пациенты в возрасте около семидесяти лет из центра страны.
Вернулись из организованного тура по Египту 5.3.

Подробности их перелетов:

5.3. Вылет из Каира в аэропорт Бен-Гурион авиакомпанией Air Sinai, номер рейса 4D 054, вылет в 08:55, посадка в 10:15.

5.3: С 18:30 до 19:30 посетили супермаркет "Шуферсаль диль" по адресу ул. Лехи 28 в Бней-Браке.

Все, кто был с ними в личном контакте, оповещены.

Всех, кто летел вышеуказанными рейсами, просят находиться в домашнем карантине в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения и сообщить об этом на веб-сайте Министерства здравоохранения, по телефону * 5400 или в больничные кассы :
Клалит *2700,
Маккаби *3555,
Меухедет *3833,
Леумит *507
*****************************************************************************

Сообщение для населения - пациент с коронавирусом № 113 >>>>>>
Пятница, 13 марта

Пациент возраста около 40 лет, вернувшийся с горнолыжного курорта в Австрии.

28.2: вылет из Тель-Авива в Цюрих авиакомпанией Эль-Аль, рейс LY347, в 07:30.

8.3: вылет из Цюриха в Тель-Авив авиакомпанией Эль, рейс № LY348, вылет в 12:40 и посадка в Израиле в 17:10.

С момента своего возвращения в Израиль он был на карантине.

Все, кто был с ними в личном контакте, оповещены.

Всех, кто летел вышеуказанными рейсами, просят находиться в домашнем карантине в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения и сообщить об этом на веб-сайте Министерства здравоохранения, по телефону * 5400 или в больничные кассы :
Клалит *2700,
Маккаби *3555,
Меухедет *3833,
Леумит *507

****************************************************************************

Сообщение для населения - пациент с коронавирусом № 114 >>>>>>
Пятница, 13 марта

Женщина в возрасте около 20 лет из центра страны. Находилась в контакте с пациентами с подтвержденным диагнозом.
На домашнем карантине с 10.3
Эпидемиологическое расследование продолжается, при появлении дополнительной информации, она будет опубликована.

****************************************************************************
Сообщение для населения - пациент с коронавирусом № 115 >>>>>>
Пятница, 13 марта

Женщина в возрасте около 20 лет из центра страны.
Прибыла из Милана 8.3 (проживает в Милане).
8.3: 7:00 Вылет из Милана в Тель-Авив авиакомпанией EasyJet, рейс EJO256, посадка в 12:00.

С момента ее прибытия была на карантине.
Эпидемиологическое расследование продолжается, при появлении дополнительной информации, она будет опубликована.

Всех, кто летел вышеуказанным рейсом, просят находиться в домашнем карантине в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения и сообщить об этом на веб-сайте Министерства здравоохранения, по телефону * 5400 или в больничные кассы :
Клалит *2700,
Маккаби *3555,
Меухедет *3833,
Леумит *507
*************************************************************************

Сообщение для населения - пациенты с коронавирусом № 116 и 117 >>>>>>
Пятница, 13 марта

Пара пациентов в возрасте около семидесяти лет, из центра страны.
Вернулись из организованного тура по Египту 5.3.

Подробности их перемещения:
25.2: 9.00: вылет из Тель-Авива в Каир авиакомпанией Air Sinai, рейс UD054
5.3: 11:00 рейс из Каира в Тель-Авив авиакомпании Air Sinai UD054.
5.3: c 16: 00 до 18: 00 посетили супермаркет "Барекет" в г. Йехуд и супермаркет "Фрешмаркет" в г. Йехуд
7.3: с 10:00 до 12:00 посетили центр медпомощи "Бетерем" в г. Бней-Брак
7.3: с 12: 30 до 13: 30 посетили "Супер-фарм" в ТЦ Аялон

Всех, кто летел вышеуказанными рейсами или находились в данных локациях в указанные часы, просят находиться в домашнем карантине в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения и сообщить об этом на веб-сайте Министерства здравоохранения, по телефону * 5400 или в больничные кассы :
Клалит *2700,
Маккаби *3555,
Меухедет *3833,
Леумит *507

****************************************************************************

Сообщение для населения - пациент с коронавирусом № 118 >>>>>>
Пятница, 13 марта

Пациент - мужчина возраста около семидесяти лет из Иерусалима.
Вернулся из США через Лондон.
В США находился в контакте с пациентом с подтвержденным диагнозом.

Все, кто был с ними в личном контакте, оповещены.

Полеты:
26.2: рейс British AirWays 162 из Тель-Авива в Лондон в 06:20. Оттуда продолжение полета в Нью-Йорк.
Возвращение:
8.3: в 19:30 рейс British Airways 112 из Нью-Йорка в Лондон, посадка в 9.3 в 6:25.
9.3: вылет из Лондона в Тель-Авив, рейс 165 British Airways в 8:05, посадка в 9.3 в 14:50.

Из аэропорта он поехал к себе домой и с тех пор находится в домашнем карантине.

Всех, кто летел вышеуказанными рейсами или находились в данных локациях в указанные часы, просят находиться в домашнем карантине в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения и сообщить об этом на веб-сайте Министерства здравоохранения, по телефону * 5400 или в больничные кассы :
Клалит *2700,
Маккаби *3555,
Меухедет *3833,
Леумит *507

**********************************************************************************
Сообщение для населения - пациенты с коронавирусом № 119-122 >>>>>>
Пятница, 13 марта
Пациентами 119, 120, 120 и 212 являются дети в возрасте 6–18 лет, проживающие в центре страны, контакты с пациентом с подтвержденным диагнозом.

Пациентка 119

12-летняя девочка из центра страны, учащаяся школы "Орот", ул. А-Баним 10 в Ор-Иегуда.

1.3-5.3, 8.3: ездила в школу автобусом № 1 компании "Кавим" в 07:30 от станции Ницан-Габи Ашкенази до школы "Орот".
1.3: с 19:00 до 21:00 посещала представление в Центре исполнительских искусств на бульваре Эмек Аялон в Шоаме.
6.3: была с детском саду "Цивони" по адресу ул. Шикма 20 В Ор-Иегуде .
9.3: с 18:00 до 19:30 посещала синагогу "Оэль Авнер" по ул. Дгания 40 в Ор-Иегуда.

Всех учеников и учителей шестого класса в школе "Орот", детсада "Цивони", а также тех, кто ехал на указанном автобусе в перечисленные выше дни и часы, а также тех, кто был на представлении и сидел в рядах 6–10, просят находиться в домашнем карантине в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения.
Все, кто был с ними в личном контакте, оповещены.



Пациент 120

15-летний пациент из центра страны, учащийся школы "Яадим" на ул. Иерушалаим 9 в Ор-Иегуда до 5.3.
29.2: синагога Йосефа Хаима в Неве Моносон с 08:00 до 10:30
4.3: автобус № 236 компании "Кавим" из Ор-Иегуда в Тель-Авив в 16:00 и автобус № 125 компании "Дан" в направлении с севера на юг (станция Аленби) примерно в 16: 30-17: 00.
4.3: Стадион Блумфилд в Тель-Авиве, верхняя часть блока 316.
6.3: Синагога Йосефа Хаима в Неве Моносон с 18:00 до 19:00
7.3: Синагога Йосефа Хаима в Неве Моносон, 16: 00-17: 00
8.3: Клиника Clalit Smile ул. Иеуда Саадон 120, Ор Иегуда, 19: 00-19: 30
9.3: Cинагога "Оэль Авнер" по ул. Дгания 40 в Ор-Иегуда с 18:00 до 19:30.

Всех учеников и учителей 10–12-х классов в школе "Яадим", а также тех, кто находился в местах, указанных выше, в перечисленные дни и часы, просят находиться в домашнем карантине в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения.
Все, кто был с ними в личном контакте, оповещены.


Пациентка 121

17-летняя пациентка из центра Израиля, 12-классница в школе (ульпана) "Цафрия", где она училась до 4.3.

7.3: Синагога Йосефа Хахама в Неве Моносон 15: 45-16: 30, эзрат нашим.

8.3: Клиника Clalit Smile, ул. Иеуда Саадон 120, Ор Иегуда, 19: 00-19: 30

Все ученики и учителя двенадцатого класса в школе (ульпана) "Цафрия", а также все, кто находился в организованных частных подвозках в ульпану из Ор-Иегуды в "Цафрию", а также те, кто находился в местах, указанных выше, в перечисленные дни и часы, просят находиться в домашнем карантине в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения.
Все, кто был с ними в личном контакте, оповещены.


Пациент 122

5-летний ребенок из центра страны, посещал детсад "Декель" по ул. Дгания 20 в Ор-Иегуде до 8.3.

7.3: Синагога Йосефа Хахама в Неве Моносон 15: 45-16: 30, эзрат нашим.

9.3: Cинагога "Оэль Авнер" по ул. Дгания 40 в Ор-Иегуда с 18:00 до 19:30, эзрат нашим.

Все, кто был с ними в личном контакте, оповещены.

******
Всех, кто находился в вышеуказанных локациях в указанные часы, просят находиться в домашнем карантине в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения и сообщить об этом на веб-сайте Министерства здравоохранения, по телефону * 5400 или в больничные кассы :
Клалит *2700,
Маккаби *3555,
Меухедет *3833,
Леумит *507
*************************************************************************

Сообщение для населения - пациент с коронавирусом № 123 >>>>>>
Пятница, 13 марта

Пациент с севера страны, вернулся из США.

Полеты:
25.2: Рейс PS782 Тель-Авив - Киев. Вылет в 1 утра
25.2: рейс PS231 из Киева в Нью-Йорк. Вылет 9:50.

Возвращение:
4.3: рейс PS232 из Нью-Йорка в Киев. Вылет 23:30
4.3: рейс PS777 из Киева в Тель-Авив. Вылет 19:15

* 6.3: 11: 30-13: 00 Супер "Барколь", Цфат.

* 7.3: 10: 00-12: 30 Синагога Шевет Ахим, район Кнаан, Цфат

* 7.3: 21: 00-21: 30 Супер-фарм в "Шаарей а-Ир", Цфат.

* 8.3: 07: 30-16: 00 Дневной центр Хабад Нурит Кромби, Цфат.

* 8.3: 18: 00-18: 45 Утешение скорбящих, семья Гилеля, Мошав Альма.

* 9.3: 07: 30-16: 00 Дневной центр Хабад Нурит Кромби, Цфат.

Всех, кто летел вышеуказанными рейсами или находились в данных локациях в указанные часы, просят находиться в домашнем карантине в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения и сообщить об этом на веб-сайте Министерства здравоохранения, по телефону * 5400 или в больничные кассы :
Клалит *2700,
Маккаби *3555,
Меухедет *3833,
Леумит *507

*************************************************************************************

Сообщение для населения - пациент с коронавирусом № 124 >>>>>>
Пятница, 13 марта

Пациент возраста около 40 лет из центра страны.
Вернулся с лыжного курорта в Австрии.

Полеты:
29.2: 6:15 из Тель-Авива в Вену с Austrian Airlines, рейс 05860
29.2: 9:45 из Вены в Инсбрук с Austrian Airlines, рейс 05903

Возвращение:
6.3: 8:15 из Инсбрука в Вену с Austrian Airlines, рейс 05916
6.3: 10:25 из Вены Тель-Авив с Austrian Airlines, рейс 05857. Посадка в аэропорту Бен-Гурион в 14:55.

С момента своего возвращения в Израиль он был на карантине.

Всех, кто летел вышеуказанными рейсами, просят находиться в домашнем карантине в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения и сообщить об этом на веб-сайте Министерства здравоохранения, по телефону * 5400 или в больничные кассы :
Клалит *2700,
Маккаби *3555,
Меухедет *3833,
Леумит *507

4*********************************

Официальную и проверенную информацию можно найти только на веб-сайте Министерства здравоохранения, в обновлениях на канале министерства в Телеграм «קורונה עדכונים משרד הבריאות», на официальной странице министерства в Facebook и в приложении Coronapp

***
Пресс-служба Министерства здравоохранения


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:30
Появились пугающие подробности о коронавирусе
19:13
Рекомендация израильтянам: не ходите в парки и леса
18:59
ВОЗ: Европа превратилась в эпицентр пандемии
18:46
Число зараженных в Израиле достигло 143
18:31
Беннетт: мы придумали альтернативу домашнему карантину
18:10
Нетаниягу: нет причин штурмовать супермаркеты
17:59
Первая смерть от коронавируса в Судане
17:38
Коронавирус в Израиле: полиция занялась поиском нарушителей
17:17
Коронавирус убил генерала КСИР
16:56
На въезде в Нетанию застрелен мужчина: первые подробности
16:51
Президент Бразилии заразился коронавирусом
16:35
Коронавирус в Израиле: 127 случаев заражения
16:25
Активистка Тунберг призвала к цифровой забастовке
16:04
Италия: силы брошены на тех, у кого больше шансов выжить
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus