Официальное сообщение от Министерства здравоохранения
Напоминаем: официальную и проверенную информацию можно найти только на веб-сайте Министерства здравоохранения, в обновлениях на канале министерства в Телеграм «קורונה עדכונים משרד הבריאות», на официальной странице министерства в Facebook и в приложении Coronapp.
Сообщение для населения - пациенты с коронавирусом № 111 и 112 >>>>>>
Пятница, 13 марта
Пациенты в возрасте около семидесяти лет из центра страны.
Вернулись из организованного тура по Египту 5.3.
Подробности их перелетов:
5.3. Вылет из Каира в аэропорт Бен-Гурион авиакомпанией Air Sinai, номер рейса 4D 054, вылет в 08:55, посадка в 10:15.
5.3: С 18:30 до 19:30 посетили супермаркет "Шуферсаль диль" по адресу ул. Лехи 28 в Бней-Браке.
Все, кто был с ними в личном контакте, оповещены.
Всех, кто летел вышеуказанными рейсами, просят находиться в домашнем карантине в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения и сообщить об этом на веб-сайте Министерства здравоохранения, по телефону * 5400 или в больничные кассы :
Клалит *2700,
Маккаби *3555,
Меухедет *3833,
Леумит *507
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Сообщение для населения - пациент с коронавирусом № 113 >>>>>>
Пятница, 13 марта
Пациент возраста около 40 лет, вернувшийся с горнолыжного курорта в Австрии.
28.2: вылет из Тель-Авива в Цюрих авиакомпанией Эль-Аль, рейс LY347, в 07:30.
8.3: вылет из Цюриха в Тель-Авив авиакомпанией Эль, рейс № LY348, вылет в 12:40 и посадка в Израиле в 17:10.
С момента своего возвращения в Израиль он был на карантине.
Все, кто был с ними в личном контакте, оповещены.
Всех, кто летел вышеуказанными рейсами, просят находиться в домашнем карантине в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения и сообщить об этом на веб-сайте Министерства здравоохранения, по телефону * 5400 или в больничные кассы :
Клалит *2700,
Маккаби *3555,
Меухедет *3833,
Леумит *507
Сообщение для населения - пациент с коронавирусом № 114 >>>>>>
Пятница, 13 марта
Женщина в возрасте около 20 лет из центра страны. Находилась в контакте с пациентами с подтвержденным диагнозом.
На домашнем карантине с 10.3
Эпидемиологическое расследование продолжается, при появлении дополнительной информации, она будет опубликована.
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Сообщение для населения - пациент с коронавирусом № 115 >>>>>>
Пятница, 13 марта
Женщина в возрасте около 20 лет из центра страны.
Прибыла из Милана 8.3 (проживает в Милане).
8.3: 7:00 Вылет из Милана в Тель-Авив авиакомпанией EasyJet, рейс EJO256, посадка в 12:00.
С момента ее прибытия была на карантине.
Эпидемиологическое расследование продолжается, при появлении дополнительной информации, она будет опубликована.
Всех, кто летел вышеуказанным рейсом, просят находиться в домашнем карантине в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения и сообщить об этом на веб-сайте Министерства здравоохранения, по телефону * 5400 или в больничные кассы :
Клалит *2700,
Маккаби *3555,
Меухедет *3833,
Леумит *507
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Сообщение для населения - пациенты с коронавирусом № 116 и 117 >>>>>>
Пятница, 13 марта
Пара пациентов в возрасте около семидесяти лет, из центра страны.
Вернулись из организованного тура по Египту 5.3.
Подробности их перемещения:
25.2: 9.00: вылет из Тель-Авива в Каир авиакомпанией Air Sinai, рейс UD054
5.3: 11:00 рейс из Каира в Тель-Авив авиакомпании Air Sinai UD054.
5.3: c 16: 00 до 18: 00 посетили супермаркет "Барекет" в г. Йехуд и супермаркет "Фрешмаркет" в г. Йехуд
7.3: с 10:00 до 12:00 посетили центр медпомощи "Бетерем" в г. Бней-Брак
7.3: с 12: 30 до 13: 30 посетили "Супер-фарм" в ТЦ Аялон
Всех, кто летел вышеуказанными рейсами или находились в данных локациях в указанные часы, просят находиться в домашнем карантине в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения и сообщить об этом на веб-сайте Министерства здравоохранения, по телефону * 5400 или в больничные кассы :
Клалит *2700,
Маккаби *3555,
Меухедет *3833,
Леумит *507
Сообщение для населения - пациент с коронавирусом № 118 >>>>>>
Пятница, 13 марта
Пациент - мужчина возраста около семидесяти лет из Иерусалима.
Вернулся из США через Лондон.
В США находился в контакте с пациентом с подтвержденным диагнозом.
Все, кто был с ними в личном контакте, оповещены.
Полеты:
26.2: рейс British AirWays 162 из Тель-Авива в Лондон в 06:20. Оттуда продолжение полета в Нью-Йорк.
Возвращение:
8.3: в 19:30 рейс British Airways 112 из Нью-Йорка в Лондон, посадка в 9.3 в 6:25.
9.3: вылет из Лондона в Тель-Авив, рейс 165 British Airways в 8:05, посадка в 9.3 в 14:50.
Из аэропорта он поехал к себе домой и с тех пор находится в домашнем карантине.
Всех, кто летел вышеуказанными рейсами или находились в данных локациях в указанные часы, просят находиться в домашнем карантине в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения и сообщить об этом на веб-сайте Министерства здравоохранения, по телефону * 5400 или в больничные кассы :
Клалит *2700,
Маккаби *3555,
Меухедет *3833,
Леумит *507
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Сообщение для населения - пациенты с коронавирусом № 119-122 >>>>>>
Пятница, 13 марта
Пациентами 119, 120, 120 и 212 являются дети в возрасте 6–18 лет, проживающие в центре страны, контакты с пациентом с подтвержденным диагнозом.
Пациентка 119
12-летняя девочка из центра страны, учащаяся школы "Орот", ул. А-Баним 10 в Ор-Иегуда.
1.3-5.3, 8.3: ездила в школу автобусом № 1 компании "Кавим" в 07:30 от станции Ницан-Габи Ашкенази до школы "Орот".
1.3: с 19:00 до 21:00 посещала представление в Центре исполнительских искусств на бульваре Эмек Аялон в Шоаме.
6.3: была с детском саду "Цивони" по адресу ул. Шикма 20 В Ор-Иегуде .
9.3: с 18:00 до 19:30 посещала синагогу "Оэль Авнер" по ул. Дгания 40 в Ор-Иегуда.
Всех учеников и учителей шестого класса в школе "Орот", детсада "Цивони", а также тех, кто ехал на указанном автобусе в перечисленные выше дни и часы, а также тех, кто был на представлении и сидел в рядах 6–10, просят находиться в домашнем карантине в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения.
Все, кто был с ними в личном контакте, оповещены.
Пациент 120
15-летний пациент из центра страны, учащийся школы "Яадим" на ул. Иерушалаим 9 в Ор-Иегуда до 5.3.
29.2: синагога Йосефа Хаима в Неве Моносон с 08:00 до 10:30
4.3: автобус № 236 компании "Кавим" из Ор-Иегуда в Тель-Авив в 16:00 и автобус № 125 компании "Дан" в направлении с севера на юг (станция Аленби) примерно в 16: 30-17: 00.
4.3: Стадион Блумфилд в Тель-Авиве, верхняя часть блока 316.
6.3: Синагога Йосефа Хаима в Неве Моносон с 18:00 до 19:00
7.3: Синагога Йосефа Хаима в Неве Моносон, 16: 00-17: 00
8.3: Клиника Clalit Smile ул. Иеуда Саадон 120, Ор Иегуда, 19: 00-19: 30
9.3: Cинагога "Оэль Авнер" по ул. Дгания 40 в Ор-Иегуда с 18:00 до 19:30.
Всех учеников и учителей 10–12-х классов в школе "Яадим", а также тех, кто находился в местах, указанных выше, в перечисленные дни и часы, просят находиться в домашнем карантине в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения.
Все, кто был с ними в личном контакте, оповещены.
Пациентка 121
17-летняя пациентка из центра Израиля, 12-классница в школе (ульпана) "Цафрия", где она училась до 4.3.
Все ученики и учителя двенадцатого класса в школе (ульпана) "Цафрия", а также все, кто находился в организованных частных подвозках в ульпану из Ор-Иегуды в "Цафрию", а также те, кто находился в местах, указанных выше, в перечисленные дни и часы, просят находиться в домашнем карантине в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения.
Все, кто был с ними в личном контакте, оповещены.
Пациент 122
5-летний ребенок из центра страны, посещал детсад "Декель" по ул. Дгания 20 в Ор-Иегуде до 8.3.
9.3: Cинагога "Оэль Авнер" по ул. Дгания 40 в Ор-Иегуда с 18:00 до 19:30, эзрат нашим.
Все, кто был с ними в личном контакте, оповещены.
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Всех, кто находился в вышеуказанных локациях в указанные часы, просят находиться в домашнем карантине в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения и сообщить об этом на веб-сайте Министерства здравоохранения, по телефону * 5400 или в больничные кассы :
Клалит *2700,
Маккаби *3555,
Меухедет *3833,
Леумит *507
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Сообщение для населения - пациент с коронавирусом № 123 >>>>>>
Пятница, 13 марта
Пациент с севера страны, вернулся из США.
Полеты:
25.2: Рейс PS782 Тель-Авив - Киев. Вылет в 1 утра
25.2: рейс PS231 из Киева в Нью-Йорк. Вылет 9:50.
Возвращение:
4.3: рейс PS232 из Нью-Йорка в Киев. Вылет 23:30
4.3: рейс PS777 из Киева в Тель-Авив. Вылет 19:15
Всех, кто летел вышеуказанными рейсами или находились в данных локациях в указанные часы, просят находиться в домашнем карантине в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения и сообщить об этом на веб-сайте Министерства здравоохранения, по телефону * 5400 или в больничные кассы :
Клалит *2700,
Маккаби *3555,
Меухедет *3833,
Леумит *507
Сообщение для населения - пациент с коронавирусом № 124 >>>>>>
Пятница, 13 марта
Пациент возраста около 40 лет из центра страны.
Вернулся с лыжного курорта в Австрии.
Полеты:
29.2: 6:15 из Тель-Авива в Вену с Austrian Airlines, рейс 05860
29.2: 9:45 из Вены в Инсбрук с Austrian Airlines, рейс 05903
Возвращение:
6.3: 8:15 из Инсбрука в Вену с Austrian Airlines, рейс 05916
6.3: 10:25 из Вены Тель-Авив с Austrian Airlines, рейс 05857. Посадка в аэропорту Бен-Гурион в 14:55.
С момента своего возвращения в Израиль он был на карантине.
Всех, кто летел вышеуказанными рейсами, просят находиться в домашнем карантине в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения и сообщить об этом на веб-сайте Министерства здравоохранения, по телефону * 5400 или в больничные кассы :
Клалит *2700,
Маккаби *3555,
Меухедет *3833,
Леумит *507
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Официальную и проверенную информацию можно найти только на веб-сайте Министерства здравоохранения, в обновлениях на канале министерства в Телеграм «קורונה עדכונים משרד הבריאות», на официальной странице министерства в Facebook и в приложении Coronapp