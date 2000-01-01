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Коронавирус в Израиле: 127 случаев заражения | Фото:13.03 16:35   MIGnews.com

Коронавирус в Израиле: 127 случаев заражения

В пятницу, 13 марта, в Израиле был зафиксирован еще один случай заражения коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Таким образом, общее количество зараженных достигло 127. Пациентом оказался 30-летний мужчина из Иерусалима.

Он контактировал с инфицированным. Пациент посещал среднюю школу в Кфар-Эционе, пользовался общественным транспортом в районе Иерусалима и на перекрестке Шилат.


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