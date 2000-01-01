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Нетания: возле въезда застрелен мужчина | Фото:13.03 16:56   MIGnews.com

На въезде в Нетанию застрелен мужчина: первые подробности

В пятницу, 13 марта, недалеко от недалеко от въезда в Нетанию был застрелен 35-летний мужчина.

В этот момент он находился в машине на шоссе №57, передает Walla.

Уточняется, что спутница погибшего получила тяжелые ранения. Ее госпитализировали. Медики подключили пострадавшую к аппаратам искусственной вентиляции легких и погрузили в медикаментозную кому.

Полиция начала расследование по данному факту. Предварительно, инцидент рассматривается как убийство.


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