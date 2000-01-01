Ганц: Нетаниягу молчит по поводу чрезвычайного правительства
Председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц заявил, что не получал ответа от премьер-министра Биньямина Нетаниягу о формировании широкого чрезвычайного правительства.
Об этом сообщает Walla.
"Важнейшая национальная задача в настоящее время – остановить коронавирус и не дать ему распространиться. Вчера премьер-министр обратился ко мне через СМИ с предложением присоединиться к чрезвычайному правительству. До сих пор я не получил от него серьезного ответа", – сказал Ганц.
По словам лидера "Кахоль Лаван", он до сих пор ждет заявление Нетаниягу и собирается действовать.
"Даже если ответ не получен и даже если в конце дня не будет создано такое чрезвычайное правительство, я намерен действовать ответственно. Если мы предпримем правильные меры, мы поможем Кнессету утвердить необходимые бюджеты и справиться с болезненными шагами, которые, к сожалению, еще будут", – отметил он.
Отметим, что 12 марта Нетаниягу и Ганц провели телефонные переговоры о создании чрезвычайного правительства национального единства.
Оба выразили поддержку относительно этой идеи в сложившихся обстоятельствах. В то же время, на настоящий момент неясно, будут ли включены в его состав представители Арабского Списка.
Ганц издал короткое заявление, в котором призвал создать команды переговорщиков от каждой партии в Кнессете и начать немедленные переговоры с целью “создания широкого национального правительства чрезвычайного положения, которое даст бой распространению коронавируса”.