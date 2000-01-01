13.03 15:43 MIGnews.com

Первая смерть от коронавируса в Украине

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Первая смерть от коронавируса зафиксирована в городе Радомышле Житомирской области.Жертвой смертельного вируса стала 71-летняя пенсионерка. Известно, что она вернулась в Украину из Польши 1 марта.3 марта она начала плохо себя чувствовать и её немедленно госпитализировали, в больнице уже подтвердили заражение коронавирусом.Отмечается, что погибшая гостила у родственников во Львове и контактировала как минимум с 22 гражданами Украины, сейчас они находятся в изоляции. Кроме того, пенсионерка посещала церковь.В городе ввели чрезвычайную ситуацию.