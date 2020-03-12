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Италия: силы брошены на тех, у кого больше шансов выжить | Фото:13.03 16:04   MIGnews.com

Италия: силы брошены на тех, у кого больше шансов выжить

Врачи в Италии вынуждены уделять основное внимание лечению тех пациентов в отделениях интенсивной терапии, кто имеет наилучшие шансы на выживание.

Об этом сообщает Еuronews со ссылкой на комментарий сотрудника одного из медучреждений.

По ее словам, больницы находятся по таким сильным давлением и наплывом зараженных, что медперсоналу приходится расставлять приоритеты. Инфицированные COVID-19 проводят в реанимации более 15 дней, что значительно дольше, чем другие пациенты – от пяти до шести дней.

"Если мы понимаем, что у пациента серьезная проблема со здоровьем и нет шансов выжить, то нам нужно выделить койку и перенаправить ресурсы на того, кто имеет больше шансов", – рассказал сотрудник Мауро Д'Амброзио.

Он пояснил, что медперсонал пребывает в состоянии стресса. В некоторых палатах соотношение между пациентами и медсестрами составляет 1 к 12-14, в то время как оно должно быть 1 к 6. Поскольку в отделениях интенсивной терапии требуется больше персонала, в других палатах сотрудников попросту не хватает.

"Мы очень устали и напуганы. Постановления правительства меняются ежедневно. Персонал не имеет четких руководств по борьбе с этим новым вирусом и чувствует себя брошенным. Медсестры боятся идти домой и могут заразить своих родственников", – рассказала медсестра Моника Тромбетта.

Уточняется, что персонал также помещается на карантин, поскольку многие находятся в прямом контакте с пациентами. Это создает большую нагрузку на систему.

Тем временем еще одна медсестра рассказала журналистам, что ситуация с распространением вируса на самом деле оказалась намного хуже, чем об этом говорят в СМИ.


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