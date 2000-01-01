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Коронавирус в Израиле: ЦАХАЛ пошел на жесткие ограничения | Фото:13.03 15:36   MIGnews.com

Коронавирус в Израиле: ЦАХАЛ ввел жесткие ограничения

Командование Армии обороны Израиля приостановило подготовку резервистов как минимум до окончания Песаха.

Соответствующее решение было озвучено 13 марта.

На соответствующие меры в ЦАХАЛе пошли на фоне усиления мер по борьбе с распространением коронавируса.

Так, в Армии обороны Израиля запрещено проведение мероприятий с участием более 100 человек в закрытых помещениях и более 500 человек – на открытой местности.

Медработникам запрещено присутствовать в местах, где собрались более 15 человек, а также участвовать в мероприятиях за пределами подразделения.

Более того, гражданским лекторам нельзя входить на базы ЦАХАЛ. Вся образовательная деятельность будет проводиться силами командного состава и только в рамках подразделений.


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