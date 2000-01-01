Израильтяне массово скупают продукты первой необходимости
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил с заявлением о том, что дефицита товаров в магазинах не будет, пытаясь успокоить граждан на фоне вспышки коронавируса в стране.
По его заверениям, поставки в магазины продолжаются в нормальном порядке.
Тем не менее, израильтяне начали массово скупать продукты питания и первой необходимости. Среди товаров: туалетная бумага, сахар и соль. Соответствующие фотографии начали распространяться в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения Израиля подтвердило, 126 случаев заражения коронавирусом в стране, сообщает JP. 2479 медицинских работников были вынуждены пройти карантин.