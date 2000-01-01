Заседание кабинета пройдет по видеосвязи из-за COVID-19
Государственный секретарь по поручению премьер-министра Биньямина Нетаниягу объявил в пятницу днем, 13 марта, что еженедельное заседание кабинета будет проведено посредством видеозвонка в связи со вспышкой коронавируса COVID-19.
На встрече будет обсуждаться пандемия с участием членов Кнессета, которые посетят один из семи специализированных медицинских центров, расположенных по всему Иерусалиму и Тель-Авиву.
Ранее сообщалось, что присяга членов 23-го Кнессета будет проведена в три тура, в каждом из которых примут участие 40 депутатов. Помимо этого, на церемонии не будет присутствовать семьи членов Кнессета.