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Заседание кабинета пройдет по видеосвязи из-за COVID-19 | Фото:13.03 14:29   MIGnews.com

Заседание кабинета пройдет по видеосвязи из-за COVID-19

Государственный секретарь по поручению премьер-министра Биньямина Нетаниягу объявил в пятницу днем, 13 марта, что еженедельное заседание кабинета будет проведено посредством видеозвонка в связи со вспышкой коронавируса COVID-19.

На встрече будет обсуждаться пандемия с участием членов Кнессета, которые посетят один из семи специализированных медицинских центров, расположенных по всему Иерусалиму и Тель-Авиву.

Ранее сообщалось, что присяга членов 23-го Кнессета будет проведена в три тура, в каждом из которых примут участие 40 депутатов. Помимо этого, на церемонии не будет присутствовать семьи членов Кнессета.


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