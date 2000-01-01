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Смертельное ДТП возле Беэр-Шевы | Фото:13.03 13:48   MIGnews.com

Смертельное ДТП возле Беэр-Шевы

Возле Беэр-Шевы произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей, сообщает Аруц Шева. Авария случилось на шоссе № 25 на перекрестке Олим на северо-западном въезде в южный город Беэр-Шева и унесла жизнь 60-летнего мужчины.

По сообщением СМИ, ранения получили три человека.

Столкновение произошло в пятницу утром, 12 марта, между двумя личными транспортными средствами.

Женщина около 60 лет получила серьезные травмы. Еще два человека, которые ехали во втором транспортном средстве, вовлеченном в аварию, получили легкие и умеренные ранения.

Парамедики MDA, прибывшие на место происшествия, объявили о смерти 60-летнего мужчины и передали трех других пострадавших в медицинский центр Сорока.


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