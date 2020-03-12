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Минздрав: сообщение о новых заразившихся коронавирусом | Фото:13.03 13:27   MIGnews.com

Минздрав: сообщение о новых заразившихся коронавирусом

Официальное сообщение от министерства здравоохранения о новых заразившихся коронавирусом.

Сообщение для населения - пациент с коронавирусом № 102 >>>>>>
Пятница, 13 марта, 10:15

6-месячный пациент, находится в карантине.
Те, кто были в непосредственном контакте с ним, уведомлены лично.

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Сообщение для населения - пациент с коронавирусом № 103 >>>>>>

Пациент в возрасте около 30 лет из Тель-Авива ездил на организованный горнолыжный отдых в Австрии через компанию «Ски диль» с 27.2 по 5.3.
С момента своего возвращения в Израиль он был на карантине и с тех пор не имел никаких контактов.

Полёт туда: 27.2. Номер рейса LY347 из Тель-Авива в Цюрих. Время вылета 07:30.

Обратный рейс: 5.3. Номер рейса LY348 из Цюриха в Тель-Авив. Время вылета 12:40.

Всех, кто летел вышеуказанными рейсами, просят находиться в домашнем карантине в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения и сообщить об этом на веб-сайте Министерства здравоохранения, по телефону * 5400 или в больничные кассы :
Клалит *2700,
Маккаби *3555,
Меухедет *3833,
Леумит *507

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Сообщение для населения - пациент с коронавирусом № 104 >>>>>>

Пациент 17 лет из центра Израиля. Сын пациента, у которого ранее было подтверждено наличие коронавируса. Находился на карантине с 27.02. Каждый, кто был в контакте с ним, оповещен индивидуально.

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Сообщение для населения - пациент с коронавирусом № 105 >>>>

35-летний мужчина, проживающий в Хайфском округе, побывал в Румынии, вернулся в Израиль и вновь полетел на Мальту. Состояние его здоровья хорошее. Все, кто был с ним в личном контакте, оповещены.

Детали его перемещений:
Полет в Румынию:
* Полёт из Тель-Авива в Яссы 28.02, время вылета 06:05, время приземления 08:55. Авиакомпания WizzAir, номер рейса W6-3690
* Обратный рейс из Ясс в Тель-Авив в .03, время вылета 06:05, время приземления 08:55 Авиакомпания WizzAir, номер рейса W6-3689

2.03 в 09:35 пациент сел на поезд из аэропорта им. Бен-Гуриона до Кирьят-Моцкина (прибытие в 11:20).

Полет на Мальту:
* Из Тель-Авива на Мальту 6.03. Время вылета 06:20. Время приземления 09:25. Номер рейса KM829, авиакомпания Air Malta.
* Обратный рейс с Мальты в Тель-Авив 8.03 Время вылета 00:55 Время приземления 04:40 Номер рейса KM828, авиакомпания Air Malta.

Всех, кто летел вышеуказанными рейсами и ехал тем же поездом, просят находиться в домашнем карантине в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения и сообщить об этом на веб-сайте Министерства здравоохранения, по телефону * 5400 или в больничные кассы :
Клалит *2700,
Маккаби *3555,
Меухедет *3833,
Леумит *507

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Сообщение для населения - пациент с коронавирусом № 106 >>>>>>>

64-летний мужчина из Хайфского округа, гид, который сопровождал группу туристов из Германии, находившуюся в Израиле 2-9 марта, до дня их отъезда. Описание маршрута группы содержится в сообщении для прессы Министерства здравоохранения , выпущенном 10.03 в 12:30. Состояние здоровья пациента хорошее.

Все, кто лично контактировал с пациентом, были оповещены. Их попросили находиться в домашнем карантине в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения.
Эпидемиологическое расследование продолжается, при появлении дополнительной информации, она будет опубликована.

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Сообщение для населения - пациент с коронавирусом пациент № 107 >>>>>>>

72-летний мужчина из Хайфского округа вернулся с Тенерифе 9 марта, после возвращения отправился в карантин, и с тех пор у него больше не было контактов. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Данные о его передвижениях:
* Полёт Эль-Аль из Тель-Авива в Мадрид 23.2.20, время вылета 06:15, время приземления 10:45 Номер рейса Ly395.
* Продолжение рейса из Мадрида на Тенерифе, авиакомпания Iberia, рейс 24.2.20. Время вылета 14:00. Время приземления 16:30. Номер рейса ib2394.

Возвращение:
* Рейс Iberia с Тенерифе в Мадрид 6.3.20 время вылета 17:40, время приземления 21:30. Номер рейса ib3957
* Продолжение полета Эль-Аль из Мадрида в Тель-Авив 9.3. Время вылета 12:15 Время приземления 17:40. Номер рейса Ly396.
* Из аэропорта им. Бен Гуриона ехал до своего дома на такси и с тех пор находится в домашнем карантине.
Всех, кто летел вышеуказанными рейсами, просят находиться в домашнем карантине в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения и сообщить об этом на веб-сайте Министерства здравоохранения, по телефону * 5400 или в больничные кассы:
Клалит *2700,
Маккаби *3555,
Меухедет *3833,
Леумит *507

*********************************

Сообщение для населения - пациент с коронавирусом пациент № 108 >>>>

70-летняя женщина из Хайфского округа, супруга пациента № 107. Вернулась с Тенерифе 9.03. Находится в карантине с 9 марта, с тех пор у нее больше не было контактов, Состояние ее здоровья хорошее.
Всем, кто контактировал с ней, было отправлено личное сообщение.
Данные о её передвижениях:
* Полёт Эль-Аль из Тель-Авива в Мадрид 23.2.20, время вылета 06:15, время приземления 10:45 Номер рейса Ly395.
* Продолжение рейса из Мадрида на Тенерифе, авиакомпания Iberia, рейс 24.2.20. Время вылета 14:00. Время приземления 16:30. Номер рейса ib2394.

Возвращение:
* Рейс Iberia с Тенерифе в Мадрид 6.3.20 время вылета 17:40, время приземления 21:30. Номер рейса ib3957
* Продолжение полета Эль-Аль из Мадрида в Тель-Авив 9.3. Время вылета 12:15 Время приземления 17:40. Номер рейса Ly396.
* Из аэропорта им. Бен Гуриона ехала до своего дома на такси и с тех пор находится в домашнем карантине.
Всех, кто летел вышеуказанными рейсами, просят находиться в домашнем карантине в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения и сообщить об этом на веб-сайте Министерства здравоохранения, по телефону * 5400 или в больничные кассы:
Клалит *2700,
Маккаби *3555,
Меухедет *3833,
Леумит *507

*********************************

Сообщение для населения - пациент с коронавирусом № 109 >>>>>>>
Четверг, 12.03.20

Женщина в возрасте около 60 лет, из центра страны.
Вернулась из организованного тура по Египту 5.03.

Подробности перелетов:
25.02 в 9:00: вылет из Тель-Авива в Каир авиакомпанией EasyJet, номер рейса UD054
Возвращение:
5.03 в 11:00: вылет из Каира в Тель-Авив авиакомпанией EasyJet, номер рейса UD054

Находится на карантине с 10.03.

Всех, кто летел вышеуказанными рейсами, просят находиться в домашнем карантине в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения и сообщить об этом на веб-сайте Министерства здравоохранения, по телефону * 5400 или в больничные кассы:
Клалит *2700,
Маккаби *3555,
Меухедет *3833,
Леумит *507

*********************************

Сообщение для населения - пациент с коронавирусом № 110 >>>>>>>

Женщина в возрасте около 60 лет из центра страны. Находилась в контакте с пациентом с подтвержденным диагнозом.

Эпидемиологическое расследование продолжается, при появлении дополнительной информации, она будет опубликована.

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Официальную и проверенную информацию можно найти только на веб-сайте Министерства здравоохранения, в обновлениях на канале министерства в Телеграм «קורונה עדכונים משרד הבריאות», на официальной странице министерства в Facebook и в приложении Coronapp

***
Пресс-служба Министерства здравоохранения


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