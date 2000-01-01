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Новые четыре пациента с коронавирусом - братья и сестры | Фото:13.03 12:27   MIGnews.com

Новые четыре пациента с коронавирусом - братья и сестры

В пятницу, 13 марта, в Израиле были обнаружены четыре новые случая заболевания новым вирусом COVID-19 (коронавирус). Все случаи - братья и сестры в возрасте от шести до 18 лет и находились в тесном контакте с пациентом с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения Израиля подтвердило, 126 случаев заражения коронавирусом в стране, сообщает JP. 2479 медицинских работников были вынуждены пройти карантин.

1174 врача находятся на карантине на данный момент, а также 171 работник MDA, 24 работника здравоохранения ЦАХАЛа, 93 психиатра, 128 работников гериатрической помощи, 106 работников здравоохранения Восточного Иерусалима, 20 административных работников и 763 сотрудника сообщества.


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