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Активистка Тунберг призвала к цифровой забастовке 13.03 16:25   MIGnews.com

Активистка Тунберг призвала к цифровой забастовке

Шведская климатическая активистка Грета Тунберг призвала своих последователей принять участие в "цифровой забастовке", а не протестовать толпами из-за вспышки коронавируса.

Тунберг призвала своих последователей "делать то, что говорят эксперты" и "объединяться вокруг экспертов и науки", избегая массовых собраний в попытке предотвратить рост случаев коронавируса по всему миру.

"Мы, молодые люди, наименее пострадали от этого вируса, но важно, чтобы мы действовали солидарно с наиболее уязвимыми и чтобы мы действовали в интересах общества", - заявила она.

Активистка назвала климатический кризис "самым большим кризисом, с которым когда-либо сталкивалось человечество", но добавила, что "пока... мы должны будем найти новые способы повышения осведомленности общественности и выступать за изменения, которые не собирают большие толпы".

Тунберг рекомендовала последователям публиковать свои фотографии пятничных забастовок с хэштегом #DigitalStrike и #ClimateStrikeOnline, пишет DW.

Активисты со всего мира участвовали в климатических забастовках по пятницам, в партнерстве с FridaysForFuture, после того как Тунберг запустила движение в августе 2018 года.

Но коронавирус, которым были заражены более 120 тысяч людей по всему миру, заставил специалистов здравоохранения рекомендовать избегать больших скоплений людей.


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