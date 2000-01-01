13.03 12:06 MIGnews.com

"Система здравоохранения Италии рушится"

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Раввин Сэнди Уилшенски, посол Хабада в Милане, Италия, рассказал о том, как итальянские граждане справляются с пандемией коронавируса."Тысячи людей болеют. Система здравоохранения рушится. Правительство пытается предотвратить распространение болезни и просит людей не покидать свои дома", - сказал он. "Супермаркеты также ограничивают количество людей, которые могут выйти.""Пациентам старше 60 лет не уделяется никакого внимания", - добавил он. "Следуйте указаниям израильского правительства - они правы."За прошедший день в Италии погибло 189 человек, а общее число погибших в стране уже превысило 1016 человек. Еще 2651 итальянцы дали положительный результат на коронавирус, в результате чего общее число превысило 15 100.Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, комментируя ситуацию в стране, назвал пандемию "худшим кризисом в области общественного здравоохранения за поколение".