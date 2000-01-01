13.03 23:37 MIGnews.com

Кадыров призвал мусульман молиться против коронавируса

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Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале дал россиянам несколько советов по профилактике коронавируса, пишут СМИ.По его словам, никакие принимаемые государством меры не помогут, пока люди не осознают свою личную ответственность за сохранение здоровья - своего и окружающих.Он призвал сограждан отказаться "от участия в ничем не оправданных массовых мероприятиях", не водить детей в места скопления людей и отменить заграничные поездки. Также важно, добавил Кадыров, соблюдать порядок и санитарные нормы, правила гигиены."Мусульманам предписано в день пять раз молиться", - добавил Кадыров.