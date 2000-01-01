13.03 11:18 MIGnews.com

Прогноз погоды в Израиле: ветер и грозы

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Уровень воды в Кинерете (Галилейское море) поднялся на два сантиметра с четверга, 12 марта, добравшись до 70,5 сантиметров ниже верхней красной линии. Это сигнализирует о том, что озеро заполнено.В настоящее время уровень воды составляет 209 метров и 50,5 сантиметров ниже уровня моря. Ожидается, что уровень воды продолжит расти на выходных.В пятницу в большинстве районов Израиля ожидается выпадение среднесезонного количества осадков. На юге Израиля дуют сильные ветры, есть опасность песчаных бурь. Южные и восточные ручьи могут затопить.Начиная с вечера пятницы, ветер и дождь будут усиливаться, вплоть до грозы. Температура значительно упадет.В субботу в большинстве районов Израиля будут наблюдаться локальные осадки, и все еще есть вероятность затопления в южных и восточных реках страны. Ветер и дождь уменьшатся к вечеру.Воскресенье будет частично облачным, и температура немного повысится.Понедельник будет частично облачным, без существенных изменений температуры.