13.03 12:53 MIGnews.com
В США и Париже закрывают Disneyland
Из-за распространения коронавируса Диснейленды в США и и во Франции закрываются, минимум, до конца марта.
По информации издания, парки в Париже и американских городах Орландо и Анахайм закроются 15 марта.
Крупнейший в мире Disney World в Орландо ежегодно посещают 21 млн человек, далее идет парк в Анахайме - 18,7 млн.
Единственный в Европе парижский Диснейленд каждый год принимает порядка 10 млн гостей в год, пишет Le Parisien
.
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