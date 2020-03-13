Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











В США и Париже закрывают Disneyland 13.03 12:53   MIGnews.com

В США и Париже закрывают Disneyland

Из-за распространения коронавируса Диснейленды в США и и во Франции закрываются, минимум, до конца марта.

По информации издания, парки в Париже и американских городах Орландо и Анахайм закроются 15 марта.

Крупнейший в мире Disney World в Орландо ежегодно посещают 21 млн человек, далее идет парк в Анахайме - 18,7 млн.

Единственный в Европе парижский Диснейленд каждый год принимает порядка 10 млн гостей в год, пишет Le Parisien.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:27
Минздрав: сообщение о новых заразившихся коронавирусом
13:17
"Кахоль Лаван" выразили намерение заменить Эдельштейна
13:01
«Братья-мусульмане распространяют коронавирус»
12:27
Новые четыре пациента с коронавирусом - братья и сестры
12:16
Сингапур запретил въезд из Италии, ГРГ, Франции и Испании
12:06
"Система здравоохранения Италии рушится"
12:01
Эксперт: Иран не принимает своевременные меры для COVID-19
11:44
Коронавирус: в Италии ввели уголовное наказание за заражение
11:41
Спорт в Израиле закрыли
11:38
Орли Леви не будет рекомендовать ни Нетаниягу, ни Ганца
11:20
Турция подтвердила 2-й случай заболевания коронавирусом
11:18
Прогноз погоды в Израиле: ветер и грозы
11:13
В Албании иранские диссиденты готовят революцию
11:01
Израильский поэт Менахем Бен скончался в возрасте 71 года
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus