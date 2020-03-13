Этап Формулы-1 Гран-при Австралии отменен из-за COVID-19
В Международной автомобильной федерации (FIA) 13 марта заявили, что откладывают стартовый этап нового сезона "Формулы-1" Гран-при Австралии из-за пандемии коронавируса.
Решение было принято совместными усилиями руководство FIA, "Формулы-1" и Австралийской корпорации Гран-при, пишет ABC.
В частности, к такому шагу их подтолкнула сообщение о том, что сотрудник McLaren сдал положительный результат на COVID-19, в результате чего вся команда отказалась от участия в соревновании. Вслед за ними аналогичное решение приняли еще 9 команд.