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Этап Формулы-1 Гран-при Австралии отменен из-за COVID-19 13.03 23:10   MIGnews.com

Этап Формулы-1 Гран-при Австралии отменен из-за COVID-19

В Международной автомобильной федерации (FIA) 13 марта заявили, что откладывают стартовый этап нового сезона "Формулы-1" Гран-при Австралии из-за пандемии коронавируса.

Решение было принято совместными усилиями руководство FIA, "Формулы-1" и Австралийской корпорации Гран-при, пишет ABC.

В частности, к такому шагу их подтолкнула сообщение о том, что сотрудник McLaren сдал положительный результат на COVID-19, в результате чего вся команда отказалась от участия в соревновании. Вслед за ними аналогичное решение приняли еще 9 команд.


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