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13.03 11:01   MIGnews.com

Израильский поэт Менахем Бен скончался в возрасте 71 года

Известный израильский поэт, публицист и литературный критик Менахем Бен скончался в пятницу, 13 марта, в возрасте 71 года. Несколько месяцев назад Бен получил черепно-мозговую травму и был помещен в больницу.

Бен, который много лет писал для издания Маарив, издал 17 книг, в том числе шесть сборников стихов, две детские книги, шесть рецензий на стихи и подборки стихов (включая бестселлер "Самые красивые стихи на иврите") и книгу мыслей о Боге.

Поэт также дважды удостоился премии Премьер-министра в 1989 и 2016 годах, а также премии Бернштейна в категории "Литературная критика".


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